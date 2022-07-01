ЕС начал разрабатывать санкции против российского золота, – СМИ

Против России было введено множество санкций на фоне вооруженного нападения на Украину. В частности, Европейский Союз уже ввел 6 пакетов санкций.

ЕС начал разрабатывать санкции против российского золота

В настоящее время ЕС начал работу над следующим, седьмым пакетом санкций. Он будет предусматривать и эмбарго на импорт российского золота, сообщают СМИ.

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О том, что ЕС может ввести эмбарго на российское золото, уже говорилось и раньше. Такое решение преследует цель дальнейшей изоляции России от мировой экономики путем предотвращения ее участия на рынке золота. При этом о подготовке нового пакета санкций СМИ пока не сообщали.

Однако отраслевые аналитики выражают меньший энтузиазм и описывают запрет как скорее символический, ведь уже наложенные санкции фактически закрыли рынки ЕС и США для России.

золото является вторым по величине экспортным товаром для России после энергоносителей. Россия производит около 10% добываемого в мире ежегодно золота. Ее золотые запасы выросли втрое после аннексии Крыма в 2014 году.

Отмечается, что подготовка к новому пакету санкций продолжается. Он также будет охватывать коррективы ранее одобренных мер, которые могут включать изменения правил транзита подсанкционных товаров в российский Калининградский анклав.

Санкции против российской нефти и газа

Лидеры G7 на встрече в Германии на этой неделе также договорились обсудить варианты ограничения цены на российскую нефть, в частности, говорится о запрете таких услуг, как страхование, необходимое для транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов. В то же время, по данным агентства, этот механизм не заработает в ближайшее время.

Кроме того, ряд европейских стран настаивают на усилении санкций и на российский газ. Но пока у ЕС нет готовности к решительным санкционным шагам.

Вместо этого в ближайшем будущем внимание, скорее всего, будет сосредоточено на усилении и расширении уже существующих мер, таких как ограничения на экспорт технологий, а также санкции против российских магнатов и организаций.

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