Россия адаптируется: Зеленский настаивает на новых санкциях против агрессора, в ЕС отреагировали

Владимир Зеленский призвал ЕС как можно скорее ввести новые санкции против России. Он призывает, чтобы они были качественными.

Владимир Зеленский настаивает на скорейшем и качественном внедрении новых санкций ЕС против России. Об этом он заявил 2 февраля во время совместного брифинга с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Об этом пишет 24 Канал.

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Зеленский призывает ужесточить санкции против России

2 февраля в Киеве проходит встреча членов Коллегии Европейской комиссии во главе с ее президентом Урсулой фон дер Ляен с правительством Украины. Стороны обсуждают поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, координацию усилий по восстановлению Украины и продолжение ключевых реформ и приближение Украины к членству в Европейском Союзе.

Зеленский и фон дер Ляен провели общий брифинг, в ходе которого президент Украины призвал ужесточить санкции против России, ведь Кремль адаптируется к ним.

Обсудили новые санкции против России, в частности десятый санкционный пакет Евросоюза. Это общая европейская задача – уменьшить способность России обходить санкции, и чем быстрее и качественнее эта задача будет выполняться, тем ближе мы будем к поражению агрессии России. Сейчас видим, что санкционный темп Европы немного замедлился, а государство-террорист, наоборот, увеличивает темп адаптации к санкциям.

– Зеленский.

ЕС обещает новый санкционный пакет

Урсула фон дер Ляйен сказала, что Европейский союз рассчитывает ввести новые санкции против России до 24 февраля – годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Накануне она говорила, что в 10-й пакет санкций ЕС войдут меры, направленные на борьбу с обходом введенных ранее ограничений.

Ранее агентство Reuters писало, что Литва и Польша намерены добиться введения санкций против российского ядерного сектора и ограничений на торговлю алмазами.

А по данным Bloomberg Евросоюз готовит еще и санкции и против Беларуси. Среди возможных ограничений – запрет экспорта товаров и технологий двойного назначения, используемых в военных целях, а также санкции на нефть, уголь, сталь и золото.