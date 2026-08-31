Экономика России уже ослаблена: усилят ли США санкции против России

Законопроект об "адских санкциях" против России постепенно продвигается. Есть надежда, что уже в сентябре его все-таки примут.

Об этом 24 Каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. По его словам, законопроект о "адских санкциях" уже более года находится в Конгрессе. Кроме того, там несколько смягчили ограничения по сравнению с первоначальным документом.

Примут ли этот законопроект в США?

По мнению Рибачука, судя по всему, законопроект о санкциях против России без проблем будет принят в Палате представителей. Если это произойдет, то проблем в экономике РФ станет еще больше.

Санкции разъедают Россию уже много лет. Они дошли до того, что она даже импортирует бензин и дизельное топливо. У нее ослаблена экономическая система. Добавьте к этому проблемы с логистикой и трудности с инфляцией. Местная экономика сильно пострадала от санкций. А здесь еще и будет дополнительный удар,

– сказал Рыбачук.

Важно, чтобы этот законопроект был принят накануне встречи Трампа с Си Цзиньпином. Ожидается, что она состоится уже в сентябре 2026 года. Так Трамп получит аргумент, который позволит ему оказывать давление на Китай.

В каком состоянии находится российская экономика: смотрите видео 24 Канала

Известно, что в рамках этого законопроекта президент США сможет единолично вводить пошлины на покупку российских энергоресурсов. Изначально предлагались пошлины в размере 500%. Но теперь в законопроекте указаны пошлины до 100% за такие действия. Ставка может меняться в зависимости от того, сокращают ли страны закупки российской нефти или газа.