Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. За його словами, законопроєкт про "пекельні санкції" вже більш ніж рік перебуває у Конгресі. Також там дещо послабили обмеження у порівнянні з оригінальним документом.

Чи ухвалять цей законопроєкт у США?

На думку Рибачука, судячи з усього, законопроєкт про санкції проти Росії без проблем буде ухвалений в Палаті представників. Якщо це станеться, то проблем в економіці РФ побільшає.

Санкції роз'їдають Росію вже багато років. Вони дійшли до того, що навіть імпортують бензин та дизель. У них ослаблена економічна система. Додайте до цього проблеми з логістикою та труднощі з інфляцією. Тамтешня економіка сильно надірвана санкціями. А тут ще й буде додатковий удар,

– сказав Рибачук.

Важливо, аби цей законопроєкт був ухвалений напередодні зустрічі Трампа з Сі Цзіньпінем. Очікується, що вона відбудеться вже у вересні 2026 року. Так Трамп отримає аргумент, який дозволить йому тиснути на Китай.

В якому стані російська економіка: дивіться відео 24 Каналу

Відомо, що в межах цього законопроєкту президент США зможе одноосібно вводити мита за купівлю російських енергоресурсів. Спочатку пропонувалися 500% мита. Але тепер в законопроєкті вказані мита до 100% за такі дії. Ставка може змінюватися залежно від того, чи країни зменшують закупівлі російської нафти або газу.