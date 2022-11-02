Еще 4 олигарха Путина, поддерживавшие войну, попали под санкции Великобритании
Источник:Sky News
Правительство Великобритании наложило санкции на 4 российских олигархов. Каждому из олигархов заморозят активы и запретят въезжать на территорию Великобритании.
Санкции официально подтвердили 2 ноября. В Британии сообщили, что эти олигархи "позволили Путину мобилизовать российскую промышленность для поддержки войны".
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Какие олигархи попали под новые санкции Британии
Под санкции Британии на этот раз попали 4 влиятельных российских олигарха. Речь идет в частности об Александре Абрамове и Александре Фролове.
В британском правительстве сообщают, что эти 2 олигарха были партнерами Романа Абрамовича и участвовали в добывающей, транспортной и строительной сферах. В Великобритании у них была недвижимость на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов.
Кроме того, санкции не обошли и олигарха Айрата Шаймиева. Его общий капитал – 902 миллиона фунтов стерлингов.
Четвертым в этом списке оказался Альберт Шигабутдинов. Капитал этого олигарха – 977 миллионов фунтов стерлингов.
4 олигархам, к которым Великобритания применит санкции, будет запрещено въезжать на ее территорию. Вдобавок к этому, прихвостням Кремля заморозят их активы в стране и наложат транспортные санкции.
Нацеливаясь на этих лиц, мы усиливаем экономическое давление на Путина и будем продолжать это делать до тех пор, пока Украина не победит,
– говорят в британском правительстве.
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Как санкции бьют по оккупантам на фронте
- Возможно, российская элита еще не вполне ощутила на себе последствия санкций. Однако российские военные страдают от них.
- Дело в том, что военно-промышленный комплекс России сейчас изрядно страдает из-за санкций, наложенных на страну-агрессора. Ему пришлось столкнуться с рядом проблем.
- В частности, в разработке двигателей. Россияне теперь просто не могут их производить.
- Для работы своей техники оккупанты выкручивают чипы из стиральных машин. Российская армия становится очень зависимой от подсанкционного Ирана, говорит глава ОП Андрей Ермак.
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