Иначе ничего не изменится: как реально нанести непоправимый вред России

Великобритания ввела санкции против 30 российских кораблей, которые перевозили нефть. Это –хороший шаг. Но он не поможет кардинально изменить ситуацию.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, прокомментировав санкции против России. Известно, что страна-агрессорка тайно перегружает нефть, чтобы скрыть ее происхождение.

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Как отметил Клочок, Россия зарабатывает огромные средства, в частности, на продаже нефти. Затем значительная часть этих денег идет на войну против Украины. Поэтому нужно делать жесткие шаги в этом направлении.

Чтобы ограничить возможности России зарабатывать средства на углеводородах, нужно увеличивать производство нефти в мире. Демпинговать цены. И еще – запретить всем странам покупать нефть в России. Пока этого не будет, то могут ввести санкции хоть против 100 судов. Ничего это коренным образом не изменит,

– сказал Клочок.

Тут уже есть надежда на новоизбранного президента США Дональда Трампа. Он планирует увеличить производство нефти в Соединенных Штатах, что повлияет на цены на нефть. Тогда российская экономика испытает серьезные проблемы.

Надеюсь, что Трамп, как и обещал, откроет скважины. Это существенно демпингует цены на нефтяном рынке. Кажется, что у него есть предварительные договоренности с саудитами. Другого выхода нет,

– подчеркнул Клочок.