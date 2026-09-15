Санкционный законопроект Грема готовят к окончательному голосованию в США

Одобренный Сенатом США законопроект об ужесточении санкций против России прошел голосование в комитете Палаты представителей. Одним из соавторов законопроекта был покойный сенатор Линдси Грэм.

Об этом пишет The Hill.

Почему ожидать от дальнейшего хода голосования?

В понедельник, 14 сентября, регламентный комитет Палаты представителей одобрил процедуру рассмотрения двухпартийного законопроекта, соавторами которого являются сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль. Решение было поддержано семью голосами против трех.

Этот шаг вывел законопроект о санкциях на финишную прямую, и к следующим процедурам американцы могут перейти в ближайшие дни.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что процедурное голосование запланировано на 15 сентября, а окончательное голосование по документу может состояться 16 сентября.

Что касается поправок демократов, то пока нет ясности. Похоже, что все, поезд ушел, и дальше продвигается уже чистая версия законопроекта,

– написал Власюк.

СМИ напомнили, что "проект Грема" предусматривает применение президентом США "карательных" пошлин к товарам из стран, которые больше всего закупают российскую нефть и газ. Также санкции могут коснуться российских олигархов, чиновников, военных и членов их семей, финансовых учреждений, энергетических проектов, а также судов, связанных с теневым флотом.

Ранее уполномоченный президента заверил, что в американском Конгрессе законопроект пользуется значительной двухпартийной поддержкой. К тому же были основания ожидать принятия документа уже в сентябре 2026 года.