Политолог-американистка Александра Филипенко в эфире 24 Канала объяснила, почему эта задержка вызывает подозрения относительно позиции Белого дома. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон остается близким союзником Дональда Трампа, а сам закон в случае принятия даст президенту значительно более широкие возможности оказывать давление на государства, которые продолжают торговать с Россией.

В Палате представителей санкции против России застряли

Законопроект Грэма – Блюменталя прошел Сенат с убедительной поддержкой – 86 голосов против 11. После августовского перерыва ожидалось голосование и в Палате представителей, где республиканцы имеют большинство, однако продвижение документа фактически остановилось.

В Сенате все прошло очень легко и быстро. Все ожидали, что в Палате представителей тоже будет голосование, даже если только по партийной линии – республиканского большинства для этого достаточно. Но сейчас все зашло в тупик, движения нет, и возникает вопрос, почему это происходит,

– сказала Филипенко.

Часть демократов опасается, что закон даст Трампу слишком широкие полномочия в области введения пошлин. Документ позволил бы президенту вводить пошлины против стран, которые покупают российские энергоресурсы, а гарантий, что этот инструмент будет направлен прежде всего против Китая, а не, например, против Европы, нет.

Среди республиканцев сопротивление выглядит менее очевидным. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон очень близок к Трампу и неоднократно действовал в русле позиции Белого дома, поэтому задержка порождает предположение, что инициатива могла исходить именно оттуда.

Здесь сразу закрадывается сомнение: не из Белого дома ли попросили так затормозить? Майк Джонсон – человек, очень близкий к Дональду Трампу, настолько, что даже внутри Республиканской партии говорили, что Конгресс должен быть немного более независимым,

– подчеркнула политолог.

Такой сценарий позволил бы администрации дистанцироваться от задержки и переложить ответственность на Конгресс. Не исключен и предвыборный расчет: если законопроект все же вынесут ближе к голосованию, республиканцы смогут преподнести это как доказательство готовности усилить давление на Россию и ее партнеров.

Белый дом может пытаться дистанцироваться от задержки

Остановка законопроекта может быть выгодна и самому Трампу. Если документ не доходит до голосования в Конгрессе, Белый дом формально может уходить от ответственности за отсутствие новых ограничений в отношении стран, покупающих российские ресурсы, однако после принятия именно президент получил бы право вводить такие тарифы.

Есть опасения, что Белый дом таким образом хочет обезопасить себя: мол, это не мы не оказываем давления на тех, кто покупает российские ресурсы, это Конгресс не дает принять законопроект, а мы готовы его подписать в любой момент,

– пояснила Филипенко.

Не исключено, что на позицию Вашингтона могли повлиять и последние контакты с Москвой, в частности визит Джона Ретклиффа. Пока нет данных о том, что Кремль что-то предложил или добился отсрочки санкций, однако такая версия тоже возникает из-за внезапного торможения документа.

Другой сценарий связан уже с американскими выборами. Республиканцы могут вернуться к законопроекту ближе к голосованию и представить его как доказательство того, что партия все же готова оказывать давление на Россию, помогать Украине и заставлять государства-партнеры Кремля сокращать поддержку Москвы.

Если законопроект все-таки пройдет ближе к выборам, это может стать частью кампании республиканцев: "Несмотря на все опасения, мы решили оказывать давление на Россию и помогать быстрее завершить войну". А демократов тогда можно будет показывать как тех, кто был против,

– отметила политолог.

Впрочем, Майк Джонсон уже дал понять, что до 3 ноября рассмотрение документа маловероятно. Поэтому версия о политической игре Белого дома пока выглядит не менее логичной, чем обычные процедурные или межпартийные споры.

Филипенко объяснила задержку санкций против России: смотрите видео