Політологиня-американістка Олександра Філіпенко в ефірі 24 Каналу пояснила, чому затримка викликає підозри щодо позиції Білого дому. Спікер Палати представників Майк Джонсон залишається близьким союзником Дональда Трампа, а сам закон у разі ухвалення дасть президенту значно ширші можливості тиснути на держави, які продовжують торгувати з Росією.

У Палаті представників санкції проти Росії застрягли

Законопроєкт Грема – Блюменталя пройшов Сенат із переконливою підтримкою – 86 голосів проти 11. Після серпневої перерви очікувалося голосування і в Палаті представників, де республіканці мають більшість, однак просування документа фактично зупинилося.

У Сенаті все пройшло дуже легко й швидко. Усі очікували, що в Палаті представників теж буде голосування, навіть якщо лише по партійній лінії – республіканської більшості для цього достатньо. Але зараз усе вперлося, руху немає, і виникає питання, чому це відбувається,

– сказала Філіпенко.

Частина демократів побоюється, що закон дасть Трампу надто широкі тарифні повноваження. Документ дозволив би президентові запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоресурси, а гарантій, що цей інструмент буде спрямований передусім проти Китаю, а не, наприклад, проти Європи, немає.

Серед республіканців спротив виглядає менш очевидним. Спікер Палати представників Майк Джонсон дуже близький до Трампа і неодноразово діяв у руслі позиції Білого дому, тому затримка породжує припущення, що ініціатива могла йти саме звідти.

Тут одразу закрадається сумнів: чи не з Білого дому попросили так загальмувати? Майк Джонсон – людина дуже близька до Дональда Трампа, настільки, що навіть усередині Республіканської партії говорили, що Конгрес мав би бути трохи незалежнішим,

– наголосила політологиня.

Такий сценарій дозволяв би адміністрації дистанціюватися від затримки й перекладати відповідальність на Конгрес. Не виключений і виборчий розрахунок: якщо законопроєкт усе ж винесуть ближче до голосування, республіканці зможуть подати це як доказ готовності посилити тиск на Росію та її партнерів.

Білий дім може намагатися дистанціюватися від затримки

Зупинка законопроєкту може бути вигідною і самому Трампу. Якщо документ не доходить до голосування через Конгрес, Білий дім формально може уникати відповідальності за відсутність нових обмежень проти країн, які купують російські ресурси, хоча після ухвалення саме президент отримав би право застосовувати такі тарифи.

Є побоювання, що Білий дім таким чином хоче себе убезпечити: мовляв, це не ми не тиснемо на тих, хто купує російські ресурси, це Конгрес не дає ухвалити законопроєкт, а ми готові його підписати будь-якої миті,

– пояснила Філіпенко.

Не виключено, що на позицію Вашингтона могли вплинути й останні контакти з Москвою, зокрема візит Джона Реткліффа. Поки немає даних, що Кремль щось запропонував або домігся відтермінування санкцій, однак така версія теж виникає через раптове гальмування документа.

Інший сценарій пов'язаний уже з американськими виборами. Республіканці можуть повернутися до законопроєкту ближче до голосування і представити його як доказ того, що партія все ж готова тиснути на Росію, допомагати Україні та змушувати держави-партнери Кремля скорочувати підтримку Москви.

Якщо законопроєкт усе-таки пройде ближче до виборів, це може стати частиною кампанії республіканців: "Попри всі побоювання, ми вирішили тиснути на Росію й допомагати швидше завершити війну". А демократів тоді можна буде показувати як тих, хто був проти,

– зазначила політологиня.

Втім, Майк Джонсон уже дав зрозуміти, що до 3 листопада розгляд документа малоймовірний. Через це версія про політичну гру Білого дому поки виглядає не менш логічною, ніж звичайні процедурні чи міжпартійні суперечки.

Філіпенко пояснила затримку санкцій проти Росії: дивіться відеом