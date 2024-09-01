Против авиации врага и коллаборационистов: Зеленский подписал 2 новых пакета санкций

Президент Украины вечером 1 сентября заявил о новых санкционных решениях в отношении врага. По словам Владимира Зеленского, речь идет об ограничениях для авиационной инфраструктуры России, а также коллаборационистов.

Как отметил глава государства, ни один удар оккупантов не должен остаться без справедливой реакции. Киев нацелен отвечать как и оружием, так и санкциями – то есть правильной экономической политикой.

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Новые санкции против России

Зеленский констатировал, что подписал несколько новых указов, вводящих в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Почти 150 субъектов – юридических и физических лиц, которые обеспечивают работу авиационной инфраструктуры России. Также еще один пакет санкций против коллаборационистов. Тех, кто выбрал работать на зло, на войну.

Президент подчеркнул, что задача для всех представителей Украины сейчас – делать все, чтобы украинские санкции были синхронизированы с мировыми.

Ни одна российская ракета, ни один российский удар не должны остаться без справедливого ответа – ответа оружием, санкциями, правильной политикой и экономической поддержкой для Украины и ответа правосудия в отношении России.

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Вспомним, что не так давно президент Зеленский продлил санкции в отношении пророссийских деятелей на еще 10 лет, в частности Шария и Пушилина.

Собственно, глава государства своим указом ввел в действие решение СНБО от 21 августа. Возложил контроль за выполнением документа на секретаря Литвиненко.