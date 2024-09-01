Як зазначив глава держави, жоден удар окупантів не повинен залишитись без справедливої реакції. Київ націлений відповідати як і зброєю, так і санкціями – себто правильною економічною політикою.

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Нові санкції проти Росії

Зеленський констатував, що підписав кілька нових указів, що вводять в дію санкції Ради національної безпеки та оборони України.

Майже 150 суб'єктів – юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії. Також ще один пакет санкцій проти колаборантів. Тих, хто обрав працювати на зло, на війну.

Президент наголосив, що завдання для всіх представників України наразі – робити все, аби українські санкції були синхронізовані зі світовими.

Жодна російська ракета, жоден російський удар не повинні залишитись без справедливої відповіді – відповіді зброєю, санкціями, правильною політикою та економічною підтримкою для України й відповіді правосуддя щодо Росії.

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Згадаємо, що не так давно президент Зеленський продовжив санкції щодо проросійських діячів на ще 10 років, зокрема Шарія і Пушиліна.

Власне, глава держави своїм указом ввів в дію рішення РНБО від 21 серпня. Поклав контроль за виконанням документа на секретаря Литвиненка.