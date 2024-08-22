Серед них – проросійський блогер Анатолій Шарій, глава так званої "ДНР" Денис Пушилін, а також пропагандистський портал "Шарій.net", сайт "Політична партія Шарія" та інші.

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Хто в підсанкційних списках

Уточнимо, що глава держави одноосібно не впроваджує та не продовжує санкційні обмеження. Підпис Зеленського на указі вводить в дію відповідне рішення РНБО від 21 серпня.

З-поміж іншого, президент постановив покласти контроль за виконанням рішення РНБО стосовно санкцій на секретаря. Ним наразі є Олександр Литвиненко.

Отже, у списку фізичних діячів, на яких наклали санкційні обмеження ще на 10 років:

Шарій Анатолій Анатолійович. Політичний блогер і пропагандист, відомий своїми проросійськими поглядами. Засновник партії та медіа на честь свого імені.

Політичний блогер і пропагандист, відомий своїми проросійськими поглядами. Засновник партії та медіа на честь свого імені. Шарій (Бондаренко) Ольга Олексіївна . Дружина Анатолія Шарія, активно підтримує його політичну та пропагандистську діяльність, бере участь у поширенні проросійських наративів через спільні проєкти та платформи.

. Дружина Анатолія Шарія, активно підтримує його політичну та пропагандистську діяльність, бере участь у поширенні проросійських наративів через спільні проєкти та платформи. Гужва Ігор Анатолійович. Журналіст та власник інтернет-видання "Страна.ua", яке неодноразово ловили на проросійській пропаганді та поширенні дезінформації. Він також причетний до публікацій, які дискредитували українські владу та армію.

Журналіст та власник інтернет-видання "Страна.ua", яке неодноразово ловили на проросійській пропаганді та поширенні дезінформації. Він також причетний до публікацій, які дискредитували українські владу та армію. Солнцева Ганна Володимирівна. Колишня дружина Ігоря Гужви, психологиня. Була причетна до компаній, що фігурували у матеріалах про проросійські політичні сили та медіа. До того ж саме на неї зареєстрували ТОВ "Ласмак", яке володіє виданням "Страна.ua".

Колишня дружина Ігоря Гужви, психологиня. Була причетна до компаній, що фігурували у матеріалах про проросійські політичні сили та медіа. До того ж саме на неї зареєстрували ТОВ "Ласмак", яке володіє виданням "Страна.ua". Лукашина Любов Юріївна. Пов'язана з Гужвою та Солнцевою журналістка та медіадіячка. Колишній секретар РНБО Олексій Данілов підтверджував, що Лукашина є наближеною до Гужви персоною.

Пов'язана з Гужвою та Солнцевою журналістка та медіадіячка. Колишній секретар РНБО Олексій Данілов підтверджував, що Лукашина є наближеною до Гужви персоною. Сімоненко Антон Олександрович. У минулому – помічник колишнього нардепа Деркача, якого звинувачують у роботі на російські спецслужби та втручанні у вибори США. Сам Сімоненко – фігурант антикорупційних журналістських розслідувань.

У минулому – помічник колишнього нардепа Деркача, якого звинувачують у роботі на російські спецслужби та втручанні у вибори США. Сам Сімоненко – фігурант антикорупційних журналістських розслідувань. Журавель Петро Анатолійович. Помічник екснардепа від "Партії регіонів" Юрія Благодира. Керівник та засновник ТОВ "Скептик" та ТОВ "Онлі Ньюс". Важливо, що обидві компанії потрапили до санкційного списку США.

Помічник екснардепа від "Партії регіонів" Юрія Благодира. Керівник та засновник ТОВ "Скептик" та ТОВ "Онлі Ньюс". Важливо, що обидві компанії потрапили до санкційного списку США. Теліженко Андрій Григорович. Активний прихильник Трампа, на нього наклали санкції США. Співпрацював з адвокатом Трампа Руді Джуліані під час збору інформації щодо сина Джо Байдена, Хантера. Водночас Теліженко – експрацівник Генеральної прокуратури, посольства США в Україні та інших структур.

Активний прихильник Трампа, на нього наклали санкції США. Співпрацював з адвокатом Трампа Руді Джуліані під час збору інформації щодо сина Джо Байдена, Хантера. Водночас Теліженко – експрацівник Генеральної прокуратури, посольства США в Україні та інших структур. Ковальчук Дмитро Володимирович. Пов'язаний з Деркачем діяч. Загалом санкції на Журавля, Ковальчука та Симоненка наклали через те, що вони надавали фінансову та інші види підтримки Деркачу.

Пов'язаний з Деркачем діяч. Загалом санкції на Журавля, Ковальчука та Симоненка наклали через те, що вони надавали фінансову та інші види підтримки Деркачу. Килимник Костянтин Вікторович. Російсько-український політичний консультант. США звинувачують його у втручанні у президентські вибори 2016 року.

Російсько-український політичний консультант. США звинувачують його у втручанні у президентські вибори 2016 року. Пушилін Денис Володимирович. Зрадник України, колаборант. Другий ватажок терористичного утворення "ДНР", що діє на окупованій Донеччині.

Зверніть увагу! Указ Зеленського, крім того, продовжує санкції щодо громадянина Росії Наумця Ігоря Володимировича, але на 5 років. У списку також є громадянка Великої Британії Елена Калпа, щодо неї продовжили санкції на 10 років.

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Додамо, що, окрім фізичних осіб, на 10 років були продовжені санкції стосовно ряду юридичних осіб. Йдеться про ТОВ, АТ та організації, які так чи так пов'язані з підсанкційними персонами, про яких ми писали вище.

Ось повний перелік відповідних юридичних осіб: