В списке можно увидеть не только россиян и связанные с ними компании, но и граждане Украины, Литвы, Кипра. Значительная часть компаний – из оккупированного Крыма.

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Указ Зеленского

Владимир Зеленский 23 декабря ввел санкции против 51 человека и 134 компаний, среди которых граждане России, Украины, Латвии и Кипра. Все эти субъекты вредят интересам Украины.

Согласно первому указу вводятся ограничения против 119 компаний. В большинстве своем они ведут свою деятельность на территории России, но среди списка можно заметить ООО "Автодель ГАЗ" – оно работает в Крыму. Также в том же списке 43 физических лица родом из России, Украины и Литвы.

Другим указом президент Украины ввел санкции против 8 человек, среди которых граждане Кипра, Украины и России. Кроме этого, ограничение деятельности коснулось и 15 компаний, среди которых почти половина из оккупированного Крыма.

Ограничения предусматривают блокирование активов на территории Украины подсанкционных лиц, прекращение торговых операций и транзита ресурсов в страну. Также компаниям аннулируют лицензии.

Антироссийские санкции: новости