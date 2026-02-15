Ответ на дело Гераскевича: Украина готовит новый санкционный пакет против россиян

Владимир Зеленский 15 февраля заявил о подготовке очередного пакета санкций против россиян. Решение приняли на фоне запрета Украине упоминать жертв российской агрессии на Олимпиаде-2026.

Об этом сообщил в видеообращении президент Украины.

Против кого введут санкции?

Зеленский заявил, что санкции введут против россиян, которые работают на российскую агрессию и ставят спорт на службу войне. Украинский пакет ограничений, по его словам, должен стать сигналом для других стран, что игнорировать поддержку войны нельзя.

Когда украинцам на Олимпиаде запрещают даже вспоминать жертв российской агрессии, то это точно глобальный откат от справедливости,

– подчеркнул президент Украины.

Зеленский также добавил, что Украина будет восстанавливать справедливость. Поэтому указ президента о новом пакете санкций обнародуют вскоре, резюмировал он.

