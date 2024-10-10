Под ограничениями оказались 90 физлиц и 57 компаний: Зеленский ввел новые пакеты санкции

Владимир Зеленский 8 октября ввел в действие новые санкции против лиц и компаний, способствующих России в войне против Украины. Ограничения касаются против 90 физических и четырех юридических лиц

Также под санкции попали 57 компаний. Об этом говорится в указах №697/2024 і №698/2024, которые обнародованы на сайте президента Украины.

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Что известно о новых санкциях против России

В недавнем решении Совета национальной безопасности и обороны было объявлено, что ограничительные меры будут введены сроком на десять лет. Эти меры направлены против физических лиц из Украины и России, а также четырех юридических лиц, зарегистрированных на Кипре.

Кроме того, санкции наложены на 54 компании, базирующиеся в стране-агрессоре, и три компании, зарегистрированные в Китайской Народной Республике.

Согласно указам президента Украины, Кабинету Министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины поручили обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

А Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

К слову, во время вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что ввел два новых пакета санкций в отношении тех, кто предал Украину, также тех юридических и физических лиц, которые работают на террор в России.