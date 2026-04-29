Теневой флот и не только: Зеленский ввел новые санкции против России

Владимир Зеленский 29 апреля подписал указы о новых санкциях против России. Ограничения касаются российских субъектов, причастных к похищению украинских детей, и судов российского теневого флота.

Об этом говорится на сайте Офиса Президента Украины.

Что сказал Зеленский относительно новых санкций против России?

Владимир Зеленский отметил, что в первом санкционном списке – лица, работающие на вывоз украинских детей с временно оккупированных территорий, уничтожение их идентичности и сокрытие от семей и от Украины.

Среди этих санкционированных лиц функционеры государственной системы России, коллаборационисты на временно оккупированной территории и пропагандисты,

– подчеркнул президент.

Во втором санкционном списке – 23 судна, которые Москва использует для нефтяного экспорта.

"По части этого списка уже применены также санкции партнеров. Работаем, чтобы синхронизировать все наши санкционные режимы – санкции партнеров в Украине и санкции Украины в юрисдикциях партнеров", – отметил украинский лидер.

Зеленский также анонсировал еще один санкционный пакет – особого веса, который сейчас готовится и будет опубликован в ближайшее время.

Какие детали рассказали в ОП относительно новых пакетов санкций?

На сайте Офиса Президента говорится, что первый санкционный пакет – против 20 физических и 4 юридических лиц, которые причастны к вывозу украинских детей с ВОТ и навязывания им российской идеологии.

Среди них – "уполномоченные по правам ребенка" ряда областей России, руководство управлений и ведомств по социальному развитию, депутаты представительных органов страны-агрессора, работники органов исполнительной власти России, а также те, кто служит оккупационным органам власти на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, под санкции попали:

Председатель "Центра морской подготовки "Варяг" Александр Дьяченко, который во временно оккупированном Крыму проводит пропагандистскую индоктринацию молодежи для отбора в подчиненные ФСБ военные учебные заведения.

Так называемый депутат Пологовского райсовета Запорожской области Юрий Митленко, который обеспечивал принудительную паспортизацию украинцев и выдавал российские документы школьникам, достигшим 14 лет.

Так называемый депутат "Херсонской областной думы" от партии "Единая Россия" Игорь Телегин, который организовывал пропагандистские и милитаризованные мероприятия для молодежи на временно оккупированных территориях.

Директор школы в Углегорске Ирина Шетеля, причастна к вывозу 130 украинских детей в Ростовскую область.

Санкции применили также к общественным организациям, движений и военно-патриотических клубов, которые помогают в принудительной "интеграции" похищенных украинских детей в культурно-образовательное и идеологическое пространство России.

Привлечение к ответственности за похищение украинских детей – один из приоритетов. Зло не может оставаться безнаказанным. Также реализуем дополнительные ограничения против теневого флота, есть интересные цели. Это означает и дальнейшие юридические последствия на основе санкций. Нашу работу ценят партнеры,

– отметил советник – уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Во второй санкционный список вошли 23 морских судна, которые Россия использует для экспорта нефти и нефтепродуктов.

"Эти танкеры в обход санкций перевозят энергоресурсы из российских портов в страны, которые и дальше покупают нефть в России. В частности, два судна обеспечивают перевалку с танкеров ледового класса на танкеры теневого флота для дальнейшей транспортировки морем. Они функционируют как логистические хабы экспортных операций компании "Газпром нефть"", – отметили в ОП.

Суда ходили под флагами России и третьих стран:

Панама – 7;

Барбадос – 4;

Палау – 3;

Россия – 2;

Маршалловы Острова – 1;

Комори – 1;

Гайана – 1;

Сент-Винсент и Гренадины – 1;

Антигуа и Барбуда – 1;

Мадагаскар – 1;

Мозамбик – 1.

В отношении пяти из них уже применены санкции США.

Недавно новые санкции против России принял Европейский Союз

Европейский Союз 23 апреля утвердил 20-й пакет санкций в отношении России. Он содержит ограничения на 632 российские корабли, запрет на экспорт товаров на 365 миллионов евро и другие положения.

В санкционный список добавили 60 компаний, 120 физических и юридических лиц, а также объекты в Индонезии, Мурманске и Туапсе. Также Евросоюз впервые применил инструменты против обхода санкций. Речь идет об ограничении для Кыргызстана, который регулярно экспортировал оборудование для российского производства дронов и ракет.

Кстати, политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала отметил, что Евросоюз в 20-м пакете санкций отложил полный запрет на предоставление морских услуг российским судам, которые перевозят нефть и нефтепродукты. Фактически теневой флот России до сих пор может проходить обслуживание в ЕС.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что лидеры блока пока настаивают на рассмотрении и утверждении следующего, уже 21-го пакета санкций против России. Его главной целью станут российские энергоносители.