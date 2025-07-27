Нажать так, чтобы в следующем году не было войны: Зеленский высказался о санкциях против России

Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о докладах разведок. Они касались давления на Россию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского.

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Перетерпеть не получится, – Зеленский о санкциях на российскую экономику

По словам президента, Россия уже имеет ощутимые экономические потери. А "будут еще более ощутимые".

Служба внешней разведки доложила об эффективности санкций против России и против связанных с агрессором лиц.

Сейчас именно такой момент, когда надо нажать на Россию – нажать так, чтобы уже в следующем году войны не было. Они должны осознать, что перетерпеть у них не получится, санкции должны действительно забрать российский потенциал. Мы работаем именно ради этого. Был также у меня разговор с ГУР,

– сказал Зеленский.

Гарант поручил секретарю СНБО активнее привлекать внешнее финансирование на дроны.

"Поручил также чиновникам, министру обороны Украины активнее проверять наши все договоренности, которые есть с партнерами, – то, что должны реализовать на сто процентов, но сейчас пока выполняется, к сожалению, не полностью. Ожидаю соответствующие доклады на неделе", – добавил он.

Западные СМИ раскрыли, как теперь могут поставлять оружие Украине.