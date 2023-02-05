ЕС готовит "сюрприз" для России к 24 февраля, – Жданов

Западные партнеры продолжают поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии. Евросоюз готовит очередной "подарок" для Владимира Путина.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 Канал. Он напомнил, что Европейский союз готовит 10 пакет санкций против России.

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Россия очень любит привязываться к знаковым датам. Поэтому украинские власти и ряд экспертов предполагают, что Путин может до 24 февраля начать что-нибудь серьезное. Ведь это годовщина начала войны России против Украины.

"Сюрприз" для Путина к 24 февраля

В то же время западные партнеры Украины своеобразно отреагировали на страсть Кремля к знаковым датам.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что 10 пакет санкций против России объявят к 24 февраля – годовщине массированного вооруженного вторжения российских войск в Украину,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что ЕС готовит очень мощный пакет санкций в размере 10 миллиардов евро.

"Речь идет и о новой цене на российский газ, а также санкции для юридических и физических лиц среди российского олигархата, политикума и других должностных лиц", – сказал Жданов.

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"Домашнее задание" Украины для вступления в ЕС

Военный эксперт отметил, что 10 пакет санкций против России стал одной из тем для обсуждения на саммите Украина – ЕС, который состоялся в Киеве 3 февраля. Также, по словам Жданова, на международной встрече говорили о пути Украины к членству в Европейском Союзе.

"Украинцам уточнили "домашнее задание" по 7 пунктам, которые должна выполнить Украина для вступления в ЕС", – сказал Жданов.

Он добавил, что речь идет о борьбе с коррупцией и необходимости проведения реформ в государстве. В частности, Украина должна провести судебную и конституционную реформу.

Я думаю, конституционная реформа будет состоять в том, чтобы пост президента был номинальным и представительским. А функции исполнительной власти в Украине будут выполнять правительство и премьер-министр,

– сказал Жданов.

Военный эксперт предположил, что именно на таких изменениях будет настаивать Европейский Союз.

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