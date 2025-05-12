ЕС может ввести санкции против "Северного потока-2": каково требование Еврокомиссии

Если Россия откажется от прекращения огня под санкционный удар попадет "Северный поток-2". Европа готова наложить ограничения на против общество, оперирующее газопроводом.

Это может произойти, если Россия не начнет перемирие в установленный срок. О такой возможности сказала пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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ЕС рассматривает новые санкции против российского газопровода

Известно, что газ – основа экономики России. Поэтому если против "Северного потока-2" введут санкции – это будет удар по врагу.

Поэтому на брифинге в Брюсселе Паула Пиньо отметила, что возможными последствиями отказа Кремля прекратить огонь после 12 мая является введение дополнительных санкций против консорциума "Северный поток-2". По ее словам, это лишь один из вариантов, что рассматривает Еврокомиссия.

Введение санкций против всех, кто участвует в консорциуме "Северного потока", является сигналом о том, что, возможно, даже не стоит рассматривать возможность инвестирования в "Северный поток-2",

– добавила пресс-секретарь.

В ЕС также призвали реагировать на все нарушения перемирия, если прекращение огня все же состоится.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас заявила, что на Россию следует усиливать давление из-за постоянных атак дронами по Украине.

Призыв о прекращении огня поддержал и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Чиновник предупредил о возможных масштабных санкциях против Москвы в случае отказа от переговоров.

В правительстве Германии готовы ввести новые ограничения против России уже на днях, если до конца понедельника, 12 мая, Владимир Путин не согласится на перемирие.