В пятницу, 24 марта, в США объявили о пакете санкций против белорусских госпредприятий, чиновников и транспортного средства Лукашенко. Соответствующее решение было принято в Управлении по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

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Из-за чего наложили ограничения

В подсанкционном списке есть три организации, девять физических лиц, а также летательный аппарат. Как отметили в Вашингтоне, это реакция на события еще августа 2020 года, когда диктатор Лукашенко сфальсифицировал выборы и боролся с митингующими в Беларуси.

Эти действия подчеркивают готовность Соединенных Штатов привлечь режим в Минске к ответственности за его соучастие в продолжающейся до сих пор неоправданной войне, которую развязала Россия против Украины,

– также говорится в сообщении.

Вместе с тем, заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон констатировал, что в США будут делать все, чтобы взыскать с режима Лукашенко возмещение за подавление им демократии и поддержку войны против нашего государства.

Важно! В подсанкционном списке есть Центральная избирательная комиссия Беларуси как орган, причастный к фальсификациям на выборах. Вместе с тем, там можно увидеть имена чиновников, которые были членами ЦИК в августе 2020 года.

Санкции против БелАЗа и МАЗа

Отдельно вспомним об Открытом акционерном обществе "Белорусский автомобильный завод" (БелАЗ), которое попало в подсанкционный список и является одним из крупнейших производителей крупногабаритных грузовиков и крупных самосвалов в мире.

Следует сказать, что работников БелАЗ, участвовавших в забастовках и мирных акциях протеста в августе 2020 года, руководство компании запугивало и угрожало им увольнениями.

Сам Лукашенко заявлял, что правительство всегда будет поддерживать БелАЗ, называя его "белорусским брендом" и "частью национального достояния". Очевидно, он оказывал непосредственное влияние на главу компании.

Обратите внимание! По той же причине США наложили санкции на Открытое акционерное общество "Минский автомобильный завод" (МАЗ), являющееся одним из крупнейших производителей автомобилей в Беларуси и значительным источником дохода для режима диктатора.

Президентский самолет

Собственно, США наложили санкции на самолет EW-001PA – принадлежащий правительству Boeing 737. Он использовался в качестве президентского транспортного средства.

Лукашенко использовал EW-001PA со своей семьей и другими членами своего окружения для международных поездок,

– говорится в сообщении.

Какими будут последствия

В Минфине США констатировали, что заблокировали все имущество и интересы в собственности подсанкционных лиц. Также блокируются любые организации, которые принадлежат, прямо или косвенно связаны с кем-то из подсанкционного списка.

Кроме того, введен ряд определенных запретов, в частности, относительно финансирования чего бы это ни было на территории США и получения средств.

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Вспомним к этой теме, что недавно Россия потеряла возможность обходить санкции через Казахстан. Собственно, в Астане с апреля введут онлайн-систему для отслеживания вывозимых и ввозимых товаров из страны. Это закроет для враждебного государства "лазейку", позволяющую ему обходить санкции от Запада.