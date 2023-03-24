У п'ятницю, 24 березня У США оголосили про пакет санкцій проти білоруських держпідприємств, урядовців та транспортного засобу Лукашенка. Відповідне рішення ухвалили в Управлінні з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.
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Через що наклали обмеження
Власне, у підсанкційному списку є три організації, дев'ять фізичних осіб, а також літальний апарат. Як зазначили у Вашингтоні, це є реакцією на події ще серпня 2020 року, коли диктатор Лукашенко сфальсифікував вибори та боровся з мітингувальниками в Білорусі.
Ці дії підкреслюють готовність Сполучених Штатів притягнути режим у Мінську до відповідальності за його співучасть у невиправданій війні, що триває досі та яку розв'язала Росія проти України,
– також йдеться в повідомлені.
Разом з тим заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон констатував, що у США робитимуть усе, аби стягнути з режиму Лукашенка відшкодування за придушення ним демократії та підтримку війни проти нашої держави.
Санкції проти БелАЗ та МАЗ
- Окремо згадаємо про Відкрите акціонерне товариство "Білоруський автомобільний завод" (БелАЗ), що потрапило у підсанкційний список і є одним з найбільших виробників великогабаритних вантажівок і великих самоскидів у світі.
- Варто сказати, що працівників БелАЗ, які брали участь у страйках і мирних акціях протесту в серпні 2020 року, керівництво компанії залякувало та погрожувало їм звільненнями.
- Сам Лукашенко заявляв, що уряд завжди підтримуватиме БелАЗ, називаючи його "білоруським брендом" і "частиною національного надбання". Очевидно, він мав безпосередній вплив на голову компанії.
Президентський літак
Власне, США наклали санкції на літак EW-001PA – Boeing 737, що належить уряду і використовувався як президентський транспортний засіб.
Лукашенко використовував EW-001PA зі своєю родиною та іншими членами свого оточення для міжнародних поїздок,
– мовиться в повідомлені.
Якими будуть наслідки
У мінфіні США констатували, що заблокували все майно та інтереси у власності підсанкційних осіб. Також блокуються будь-які організації, які належать, прямо чи опосередковано пов'язані з кимось з підсанкційного списку.
Окрім того, введено ряд певних заборон, зокрема, щодо фінансування чого б це не було на території США та отримання коштів.
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Згадаємо до цієї теми, що не так давно Росія втратила можливість обходити санкції через Казахстан. Власне, в Астані з квітня запровадять онлайн-систему для відстежування товарів, що вивозиться та ввозиться з країни. Це закриє для ворожої держави "лазівку", що дозволяла їй обходити санкції від Заходу.