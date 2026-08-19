Об этом говорится в заявлении МКС, сообщает "Укринформ".

Что известно о санкциях в отношении руководства МКС?

Санкции предусматривают замораживание их активов в США и фактически ограничивают доступ к американской финансовой системе.

Государственный секретарь США Марко Рубио объяснил решение тем, что подпадающие под санкции представители МУС участвовали в попытках расследовать или преследовать должностных лиц государств, которые не соглашались на юрисдикцию Суда. Ситуация между администрацией президента США Дональда Трампа и Гаагой обострилась из-за разбирательства в отношении Израиля, в частности выдачи ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

К слову, США не являются участником Римского статута и не признают юрисдикцию МУС в отношении своих граждан.

В ответ на решение Вашингтона в пресс-службе МУС подчеркнули, что преследование судей и прокуроров за исполнение ими профессиональных обязанностей подрывает принцип верховенства права.

Меры, направленные против судей, прокуроров и сотрудников, работающих над выполнением мандата, предоставленного Международному уголовному суду государствами, подрывают верховенство права. Когда сотрудникам судебной системы угрожают за применение закона, под угрозой оказывается сам международный правопорядок,

– заявили в учреждении.

В Гааге подчеркнули, что не намерены отступать от выполнения своих полномочий, будут продолжать поддерживать сотрудников и защищать пострадавших от международных преступлений. Также в МУС сообщили о подготовке отдельного, более подробного заявления относительно введенных мер.

Ранее США уже вводили санкции против прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Владимира Путина.

Напомним, администрация Дональда Трампа усиливает кампанию против Международного уголовного суда. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен ликвидировать МУС и призвал другие страны присоединиться к этим усилиям. В Госдепе также допустили, что внимание к тем государствам, которые получают американскую помощь, но не отказываются от юрисдикции МУС, будет усиливаться.