Про це йдеться у заяві МКС, передає Укрінформ.

Що відомо про санкції для керівництва МКС?

Санкції передбачають заморожування їхніх активів у США та фактично обмежують доступ до американської фінансової системи.

Державний секретар США Марко Рубіо пояснив рішення тим, що підсанкційні представники МКС брали участь у спробах розслідувати або переслідувати посадовців держав, які не погоджувалися на юрисдикцію Суду. Ситуація між адміністрацією президента США Дональда Трампа та Гаагою загострилася через провадження щодо Ізраїлю, зокрема видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.

До слова, США не є учасником Римського статуту і не визнають юрисдикцію МКС стосовно своїх громадян.

У відповідь на рішення Вашингтона у пресслужбі МКС наголосили, що переслідування суддів і прокурорів за виконання ними професійних обов'язків підриває принцип верховенства права.

Заходи, спрямовані проти суддів, прокурорів і співробітників, які працюють над виконанням мандата, наданого Міжнародному кримінальному суду державами, підривають верховенство права. Коли працівникам судової системи погрожують за застосування закону, під загрозою опиняється сам міжнародний правопорядок,

– заявили в установи.

У Гаазі підкреслили, що не мають наміру відступати від виконання своїх повноважень, продовжать підтримувати співробітників та захищати постраждалих від міжнародних злочинів. Також у МКС повідомили про підготовку окремої детальнішої заяви щодо запроваджених заходів.

Раніше США вже впроваджували санкції проти прокурора МКС, який видав ордер на арешт Володимира Путіна.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа посилює кампанію проти Міжнародного кримінального суду. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон має намір ліквідувати МКС і закликав інші країни приєднатися до цих зусиль. У Держдепі також допустили посилення уваги до держав, які отримують американську допомогу, але не відмовляються від юрисдикції МКС.