Президент США Дональд Трамп назвал отказ от введения новых ограничений в отношении России выгодным шагом для своей страны и мировой арены. В свою очередь, сенатор Марко Рубио заявил, что ситуация требует тщательного изучения.

Об этом сообщили журналисты президентского пула.

Что сказал Трамп о санкциях против России?

Во время общения с прессой американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что многие еще не знают точной сути его шага.

Он заверил, что принятый подход окажет исключительно положительное влияние на глобальные процессы.

Это очень хорошее решение, и оно будет полезно для страны, а также, на мой взгляд, для всего мира, ведь мы действительно находимся на мировой арене,

– заявил Трамп.

Глава Белого дома также затронул тему противостояния с Ираном, заверив, что оно проходит успешно, и назвал свою страну самой динамичной страной в мире.

Что говорит Рубио?

Как отмечает издание Clash Report, комментарий по поводу принятого решения Рубио дал в ответ на критику сенатора Теда Круза. Сенатор Тед Круз назвал отказ от санкций большой ошибкой, которая служит лишь интересам Владимира Путина.

Рубио пояснил, что проблема заключалась в комплексном характере ограничений, которые затрагивали не только Москву, но и предусматривали пошлины для ряда других стран, в частности Индии.

И поэтому, я думаю, президент хочет взять 60-дневный период времени, чтобы проанализировать, что введение как санкций, так и тарифов будет означать для мировой экономики и даже для экономики США,

– подчеркнул Рубио.

Он добавил, что при голосовании за закон механизм исключений был предусмотрен именно для изучения экономических последствий с учетом текущей ситуации в мире.

Сопротивление в Конгрессе США

Напомним, 16 октября президент США отподписал указ о неприменении мере по закону Грэма, сославшись на национальные интересы.

Сенатор Ричард Блюменталь резко раскритиковал главу государства за отказ от усиления давления на Москву. В то же время член Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори вы Микс представил двухпартийный законопроект, призванный заблокировать договоренности Вашингтона и Москвы о поставках дизельного топлива.