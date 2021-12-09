Санкции США против России вряд ли коснутся энергетического сектора, – СМИ

В Соединенных Штатах разрабатывают разные варианты санкций против России в случае ее вторжения в Украину. На ограничения в сфере энергетики там пойдут только при очень критической ситуации.

Издание со ссылкой на сразу трех американских чиновников пишет, что Вашингтон учитывает, какое влияние эти санкции могут оказать на мировую экономику и цены на бензин в США.

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Вероятность энергетических санкций США против России

По словам одного из собеседников, США работают над санкциями так, чтобы было много вариантов.

Мы не собираемся делать все из этого сразу. Ограничения против энергетического сектора – это наиболее экстремальный вариант на случай, если это потребуется,

– отметил источник.

В американской администрации считают, что есть связь между рейтингами поддержки Джо Байдена и ценами на бензин. Поэтому там не хотят "расшатывать лодку". Однако эксперты, с которыми общалось издание, предупреждают, что без жестких мер против энергетического сектора санкции против России будут недостаточно сильными для ее сдерживания.

Санкции Вашингтона против Москвы: какие варианты рассматривают

Ранее стало известно, что администрация Байдена в случае усиления агрессии с российской стороны по отношению к Украине планирует вводить жесткие санкции.

Они могут относиться к суверенному долгу России. Кроме того, в список хотят внести людей из ближайшего окружения Владимира Путина, российские энергетические компании и банки.

Более того, государство-агрессор могут отключить от международной банковской системы SWIFT.

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