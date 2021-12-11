Санкции США, заключение Медведчука и яма Кивы: эксклюзивное интервью с Новиковым и Сытником

В мире 9 декабря отмечали Международный день борьбы с коррупцией. В НАБУ и НАПК заверили, что сделали немало для того, чтобы Украина тоже было что праздновать.

Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" рассказали Артем Сытник – директор Национального антикоррупционного бюро Украины и Александр Новиков – глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Также они обсудили конкурс в САП, новые санкции от США, вероятное заключение Виктора Медведчука и жомовую яму Ильи Кивы.

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О достижениях НАБУ и НАПК за год

Что вы сделали за год? Есть ли нам что праздновать?

Александр Новиков: Национальное агентство обновило форму декларации. Теперь удобно быть добродетельным любому государственному служащему, заполнять декларацию.

Кроме того, мы запустили 2 вида новых проверок. Это проверки полноты заполнения декларации, которые позволяют почти автоматически за 30 суток фиксировать факты уголовных правонарушений.

Полный выпуск программы "Первые лица" с Новиковым и Сытником: смотрите видео

Рассчитываем направлять в год до 2 тысяч уголовных производств в правоохранительные органы. Для сравнения, НАПК в год проводило всего тысячу полных проверок, из них – лишь более 100 материалов. Теперь это будет 2 тысячи материалов.

Второе – мы ввели новый вид специальных проверок. Сравниваем все доходы государственного или политического служащего и членов семьи. У нас есть доступ к базе данных с имеющимися активами с 1998 года.

Это уже непроницаемая стена между коррупционерами и публичной службой.

Мы уже фиксируем случаи, когда лицо идет на руководящую должность в министерство, например. У него активов на 42 миллиона, а заработаа – 6 миллионов.

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Мы запустили портал "Скрытые интересы" несколько недель назад вместе с общественной организацией "Антикоррупционный штаб". Он позволяет идентифицировать возможные конфликты интересов, а любое коррупционное преступление – это реализованный конфликт интересов. Любой может проверить, есть ли у него потенциальный конфликт интересов.

Артем Сытник: НАБУ – это уже сформированный орган. Согласно последним отчетам Совета Европы – это реформа, которая удалась в Украине. Институциональный орган построен и работа продолжалась в текущем режиме.

Мы работали как в отношении чиновников в Киеве, так и в регионах. Сегодня (10 декабря – 24 канал) Антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении известного одесского бизнесмена, который причастен к сделкам с недвижимостью в Одессе. Это и Харьковский регион, где задержали руководителей Харьковского областного совета.

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение об аресте вице-мера Одессы Олега Брындака. Он является одним из главных фигурантов дела о хищении земли города.

Пожалуй, самое главное – это то, что в этом (2021 – 24 канал) году приняли закон, который устранил пробелы, возникшие после решения Конституционного Суда. Этот закон дает нам оптимизм на будущее.

Скажу откровенно, лично я не ждал закона, который внес изменения в закон о НАБУ. Тот закон, который приняли в парламенте, дает возможность выбрать на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя Антикоррупционного бюро. Это очень важно для сохранения постоянства коллектива и самого института.

Я надеюсь, что этот закон даст возможность провести конкурс отличный от того, который проходит на должность руководителя Антикоррупционной прокуратуры.

Единственное, что негативно влияло на работу антикоррупционных органов именно в части расследований, это то, что у нас – 2021 год. До этого у нас не было антикоррупционного прокурора.

Это очень негативно влияет на саму институцию. Не может она работать 1,5 года без руководителя. К сожалению, те вещи, которые происходят во время этого конкурса, не добавляют оптимизма.

Об антикоррупционном прокуроре

В Киеве 9 декабря состоялась конференция, на которой вы присутствовали – 7 лет антикоррупционной реформе. Среди главных вещей, которые называли, было как раз завершить наконец конкурс на антикоррупционного прокурора. Почему он тянется 15 месяцев?

Александр Новиков: Дело в том, что отсутствие антикоррупционного прокурора, на взгляд Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, свидетельствует о том, что в стране реализуется коррупционная стратегия.

Противодействовать этому можно лишь действуя системно, утвердив коррупционную стратегию. Уже более года парламент не может ее рассмотреть.

Отсутствие антикоррупционного прокурора не дает возможность эффективно работать Национальному антикоррупционному бюро. Тормозит все направления расследований, а также – системное представление интересов общества в государственное обвинение в Высшем антикоррупционном суде. Это не дает возможности в полном объеме реализовывать государственную антикоррупционную политику.

Поэтому мы не видим, видимо, тех результатов, которых государство ожидало. Вся система не полноценна без этого элемента?

Артем Сытник: Не совсем так. Из важного, что произошло в 2021 году – Антикоррупционный суд набирает обороты в своей работе. Фактически каждую неделю Антикоррупционный суд выносит приговор, который связан с реальным лишением свободы. Если говорить о судьях, то таких приговоров уже более 10. Это – больше, чем было за 30 лет до этого.

Дела, которые были на слуху, также движутся вперед. Если бы был антикоррупционный прокурор – прогресс был бы намного лучше.

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Нужно понимать, что антикоррупционный прокурор обладает уникальными полномочиями. Стратегией как раз предусмотрено иметь возможность заместителям антикоррупционного прокурора иметь такие же полномочия в период его отсутствия.

Это был пробел, который допустили еще в 2015 году, когда вообще появилась концепция антикоррупционной прокуратуры. Мы вынуждены ждать решения генерального прокурора, у которого огромный объем работы по элементарным вещам. Это тормозит, хотя прогресс есть.

Почему так долго длится конкурс? Особенно это неприятно, когда можем сравнить, например, с конкурсом избрания директора Бюро экономической безопасности. Он прошел за месяц, незаметно в СМИ. Все хорошо.

О конкурсе в САП

О конкурсе главы САП упоминают как о пункте номер 1 в совместном письменном заявлении 2 президентов – США и Украины. Это было безотлагательно. Однако почему-то декабрь, а это обещание не выполнено.

Это говорит о том, что антикоррупционная система наносит болезненные удары для отдельных представителей политической элиты. Конечно, есть попытки провести конкурс таким образом, чтобы был человек, который где-то смягчает удары.

Я очень надеюсь, что такого не произойдет. Украина выполнит свои обязательства в части проведения этого конкурса. Его результаты признают как внутри страны, так и за ее пределами.

Говорят, что этот конкурс саботирует заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров, который был фигурантом расследования НАБУ, что успешно "слили". Можете это прокомментировать?

Артем Сытник: мне как представителю правоохранительного органа говорить, не имея достаточных доказательств, было бы политическим заявлением. Генпрокурор приняла решение, которое, по моему мнению, пока спасает этот конкурс. Она назначила 4 международных эксперта с большим авторитетом в конкурсную комиссию, хотя могла это не делать.

Сытник про Татарова: "Нет достаточных доказательств" / Фото "Зеркало недели"

Это огромный плюс для того, что произошло сначала. От партнеров и гражданского общества были нарекания относительно отдельных представителей, которых делегировали в комиссию.

Сейчас поведение отдельных членов вызывает улыбку, но в то же время не очень смешно. Конечно, это не происходит просто так.

Когда смотришь на заседания конкурсных комиссий, такое впечатление, что интересы там отстаивают международные эксперты.

Артем Сытник: К сожалению, это один из неприятных факторов. Такое впечатление, что им больше нужно, чем нам. Потом у нас появилась информация, что готовят эпическое решение Окружного админсуда относительно конкурса. Надеюсь, этого не произойдет. Это будет огромный удар по авторитету Украины на международной арене.

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Я надеюсь, что если действительно за этим сценарием стоят какие-то отдельные люди, то у руководителей государства хватит ума осознать, что любые непопулярные, отвратительные вещи, связанные с этим конкурсом, в очередной раз разрушат остатки авторитета, которые есть у Украины на международной арене. Ведь это – невыполнение своих обязательств.

О новых санкциях от США

США наложили санкции на Андрея Портнова и Александра Тупицкого. Я так понимаю, что это сигнал Украине, если мы будем двигать судебную реформу и конкурс САП, то следующими в том списке будут другие люди. Может ли там появиться Татаров?

Александр Новиков: То, что мы видим в действиях (наличие или отсутствие политической воли), президент и партия монобольшинства в своей программе говорили, что их целью является не борьба с коррупцией, а победа над ней.

Президент и правительство еще год назад определили антикоррупционную стратегию как неотложный закон. Сформировали качественный документ. Мы создавали его с гражданским обществом, нашими международными партнерами.

Парламент уже год не рассматривает антикоррупционную стратегию. Антикоррупционный комитет направил в Верховную Раду документ еще весной.

Предыдущий и нынешний председатель Рады в последний раз обещали 1 декабря, что Антикоррупционная стратегия будет то в июне, то в ноябре, теперь – уже в декабре 2021 года. Однако осталась 1 сессионная неделя.

Мы видим, что в парламенте и монобольшинстве нет политической воли на принятие антикоррупционной стратегии, а, следовательно, и на выполнение обещаний победить коррупцию.

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Это месть или самозащита?

Александр Новиков: Мы считаем, что это месть народных депутатов прежде всего правительству, назначенному этими же народными депутатами. Можно высказывать претензии правительству, но на самом деле эти претензии нужно адресовать себе. Ведь именно парламент не принимает решения, необходимые для правительства.

Об Антикоррупционной стратегии США

В США опубликовали антикоррупционную стратегию. Какие последствия она будет иметь для Украины?

Александр Новиков: Я уверен, что вчерашнее (9 декабря – 24 канал) решение по санкциям как раз является частью антикоррупционной стратегии США. Они говорят, что Украина до сих пор поражена коррупцией. В то же время отмечают, что наше государство имеет уникальные инструменты борьбы с ним:

Реестр деклараций;

Prozorro.

США в ближайшие месяцы проведут конкурсный отбор организации-подрядчика, которая будет реализовывать новый антикоррупционный проект в Украине на сумму 40 миллионов долларов.

Он призван поддержать усилия Украины в преодолении коррупции, в поддержке создания законных альтернатив действующим коррупционным практикам, а также – в привлечении коррупционеров к ответственности. Я уверен, что вчерашнее решение – не последнее.

Про Киву и жомовую яму

История с Кивой и жомовой ямой. Как вам это удалось? Не угрожал ли вам Кива?

Александр Новиков: Он угрожает, но в телеграмме. Сейчас Национальное агентство направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру 6 материалов по фактам необоснованных активов. Один из них уже рассмотрели. Насчет Кивы.

Что известно о жомовой яме Кивы Илья Кива в декларации за 2019 год Илья Кива в декларации за 2019 год указал доход в 1,2 миллиона гривен от жомовой ямы. Яма имеет площадь 400 квадратных метров, ее использовали для отходов по производству сахара. Журналисты Bihus.Info выяснили , что яму в течение года не использовали по назначению. САП требовала взыскать с депутата 1,2 миллиона гривен в доход страны.

Впервые в истории Украины путем несложной гражданской процедуры незаконные деньги возвращают плательщикам налогов. Мы направили 2 материала по фактам незаконного обогащения в отношении чиновников, в частности в отношении бывшего исполняющего обязанности руководителя Государственного бюро расследований.

Наша уникальная в мире система логистического контроля зафиксировала сейчас:

700 случаев незаконного обогащения;

1 500 случаев необоснованных активов.

Сейчас все эти кейсы находятся в проверке аналитиков Национального агентства. После этого их направят в САП, НАБУ или Нацполицию (зависит от субъектов, которые допустили такие нарушения), чтобы взыскать деньги в пользу налогоплательщиков.

Жомовая яма Кивы уникальный прецедент для истории Украины / Фото "Украинской правды"

Каких чиновников высочайшего уровня вы привлекли к ответственности?

Александр Новиков: Мы только за последний год внесли в Реестр лиц 4 нардепов, совершивших связанные с коррупцией правонарушения. Не буду называть лиц, но мы даже в отношении действующих руководителей центральных органов исполнительной власти направили материалы. Зарегистрированные уголовные производства расследуют.

Что грозит этим депутатам?

Александр Новиков: Депутату, в отношении которого позавчера (8 декабря – 24 канал) завершили проверку, грозит до 2 лет ограничения свободы, поскольку на тот момент закон не предусматривал лишение свободы.

Виктор Медведчук?

Александр Новиков: Да.

Артем, вам осталось в должности 4 месяца. Вы нас еще чем-то поразите?

Артем Сытник: Конечно мы работаем в разных направлениях. Вполне вероятно будут громкие новости от НАБУ. Общество перенасыщено арестами, подозрениями, задержанием. Цифры уже мало кого интересуют. Все ждут финальных решений по кейсам, которые были на слуху.

Как в Румынии?

Артем Сытник: Они к этому шли гораздо дольше, чем Украина. Когда нам приводят этот пример, мы говорим: "Вы сравните сроки, как развивалась антикоррупционная инфраструктура в Украине". Несмотря на решение Конституционного суда и парламента, постоянно пытаются "откатить назад".

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Это сопротивление, с одной стороны, является определенным индикатором того, что мы делаем правильные вещи. Если бы его не было, встали бы вопросы, почему так происходит – когда страна в 200 рейтинге Transparency International. Однако в то же время никто не напрягается, когда появляются антикоррупционные органы.

Сейчас совсем другая ситуация. Все пытаются органы как-то взять под контроль. Пока, к счастью, эти попытки неудачны. Хотел бы вспомнить прошлую антикоррупционную стратегию.

Главным ее пунктом было принятие антикоррупционного законодательства и создание антикоррупционных органов. Когда они начали работать, начались задержания и аресты. Включилась машина противодействия.

К сожалению, последние 2 года мы пересеклись с новыми способами, которых до этого не было. Сейчас якобы последние пол года это остановилось после определенных коммуникаций с генеральным прокурором. Однако вполне вероятно это может (вернуться – 24 канал).

Эти вещи действительно останавливали антикоррупционной стратегией. Это инструкция, которую нельзя нарушить. У нас сначала происходит грандиозный пиар-ход. Например, неотложный законопроект о ликвидации ОАСК, который даже не прошел комитет.

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Давайте НАБУ право автономного прослушивания. Этот закон приняли осенью 2019 года. Ни одного шага по имплементации этого закона не сделали.

Украина брала на себя обязательства в меморандуме с МВФ назначить (главы САП – 24 канал) до конца ноября 2021 года. Мы уже обманули наших партнеров. Можно сказать, что коррупция несколько побеждает.

Если его назначат и все многочисленные дела будут двигаться, возможно, 2021 год станет точкой невозврата в части антикоррупционной реформы.

О следующем руководителе НАБУ и ликвидации ОАСК читайте во 2 части интервью уже вскоре.