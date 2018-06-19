Санкции ЕС в отношении Крыма – не более чем алиби для Европы, – эксперт

Санкции, которые ЕС продлил на год против России, можно назвать алиби для Европы. Возможно, это такой политический размен.

Такое мнение 24 каналу высказал юрист-международник Геннадий Друзенко.

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Есть два рода санкций. Одни – чтобы добиться результата. Другие – создать себе алиби. Санкции ЕС в отношении Крыма – алиби. Потому что они почти не влияют на российскую экономику. Достаточно посмотреть на темпы роста объемов торговли между Россией и ЕС, прежде всего с Германией. Эти санкции технически легко обходятся,

– замечает международник.

По его словам, к примеру, вырастили зерно в Крыму, переправили в Ростовскую область, а оттуда в ЕС. В общем, рассказывает Друзенко, все что угодно можно продать из оккупированного Крыма, за исключением специфических товаров, возможно, титана. Впрочем, и с титаном не будет проблем. Его можно доставить на совместное американско-российское предприятие возле Урала, а потом титан будет в американских "Боингах".

"Хотелось бы, чтобы санкции против России были такими, над чем Путин бы задумался. А санкции ЕС в отношении Крыма явно не того порядка. Надо подождать, продолжит ли ЕС основные санкции – по Донбассу. Потому что нынешний премьер Италии Джузеппе Конте публично сказал, что он за снятие санкций. Возможно, это такой политический размен – ЕС поддерживает санкции в отношении Крыма, создает себе алиби, а по Донбассу санкции не продолжают", – отмечает Геннадий Друзенко.

Напомним, Совет ЕС на год продлил санкции против России за аннексию Крымского полуострова. Санкции включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, то есть запрет для европейцев или европейских компаний на покупку недвижимости на полуострове, финансирование крымских компаний, а также запрет на предоставление услуг по поставке товаров.