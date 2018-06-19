Санкції ЄС щодо Криму – не більше, ніж алібі для Європи, – експерт

Санкції, які ЄС продовжив на рік проти Росії, можна назвати алібі для Європи. Можливо, це такий політичний розмін.

Таку думку 24 каналу висловив правник-міжнародник Геннадій Друзенко.

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Є два роди санкцій. Одні – щоб домогтися результату. Інші – створити собі алібі. Санкції ЄС щодо Криму – алібі. Тому що вони майже не впливають на російську економіку. Достатньо подивитися на темпи зростання обсягів торгівлі між Росією і ЄС, насамперед із Німеччиною. Ці санкції технічно легко обходяться,

– зауважує міжнародник.

За його словами, приміром, виростили зерно в Криму, переправили до Ростовської області, а звідти до ЄС. Загалом, розповідає Друзенко, будь-що можна продати з окупованого Криму, за винятком специфічних товарів, можливо, титану. Втім, і з титаном не буде проблем. Його можна доправити на спільне американсько-російське підприємство біля Уралу, а потім титан буде в американських "Боїнгах".

"Хотілося б, щоб санкції проти Росії були такими, над чим Путін би задумався. А санкції ЄС щодо Криму явно не того порядку. Треба почекати, чи продовжить ЄС основні санкції – по Донбасу. Тому що нинішній прем’єр Італії Джузеппе Конте публічно сказав, що він за зняття санкцій. Можливо, це такий політичний розмін – ЄС підтримує санкції щодо Криму, створює собі алібі, а по Донбасу санкції не продовжують", – наголошує Геннадій Друзенко.

Нагадаємо, Рада ЄС на рік продовжила санкції проти Росії через анексію Кримського півострова. Санкції включають заборони на імпорт в ЄС продуктів з Криму і Севастополя, інвестиції в Крим і Севастополь, тобто заборону для європейців або європейських компаній на покупку нерухомості на півострові, фінансування кримських компаній, а також заборону на надання послуг з постачання товарів.