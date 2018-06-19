21:00
19 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 17°C
  • середа
    25°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Фемінізм Поклонської. Гріх з Навальним
Вєсті Кремля
22:56, 18 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, 18 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Санкції ЄС щодо Криму – не більше, ніж алібі для Європи, – експерт

255
Євросоюз продовжив санкції проти Росії через анексію Криму
Євросоюз продовжив санкції проти Росії через анексію Криму / Укрінформ

Санкції, які ЄС продовжив на рік проти Росії, можна назвати алібі для Європи. Можливо, це такий політичний розмін.

Таку думку 24 каналу висловив правник-міжнародник Геннадій Друзенко.

Читайте також: У Держдепі відповіли, чи справді Крим "російський"

Є два роди санкцій. Одні – щоб домогтися результату. Інші – створити собі алібі. Санкції ЄС щодо Криму – алібі. Тому що вони майже не впливають на російську економіку. Достатньо подивитися на темпи зростання обсягів торгівлі між Росією і ЄС, насамперед із Німеччиною. Ці санкції технічно легко обходяться,
– зауважує міжнародник.

За його словами, приміром, виростили зерно в Криму, переправили до Ростовської області, а звідти до ЄС. Загалом, розповідає Друзенко, будь-що можна продати з окупованого Криму, за винятком специфічних товарів, можливо, титану. Втім, і з титаном не буде проблем. Його можна доправити на спільне американсько-російське підприємство біля Уралу, а потім титан буде в американських "Боїнгах".

"Хотілося б, щоб санкції проти Росії були такими, над чим Путін би задумався. А санкції ЄС щодо Криму явно не того порядку. Треба почекати, чи продовжить ЄС основні санкції – по Донбасу. Тому що нинішній прем’єр Італії Джузеппе Конте публічно сказав, що він за зняття санкцій. Можливо, це такий політичний розмін – ЄС підтримує санкції щодо Криму, створює собі алібі, а по Донбасу санкції не продовжують", – наголошує Геннадій Друзенко.

Нагадаємо, Рада ЄС на рік продовжила санкції проти Росії через анексію Кримського півострова. Санкції включають заборони на імпорт в ЄС продуктів з Криму і Севастополя, інвестиції в Крим і Севастополь, тобто заборону для європейців або європейських компаній на покупку нерухомості на півострові, фінансування кримських компаній, а також заборону на надання послуг з постачання товарів.

Теги: Новини України Новини політики Санкції Анексія Криму Євросоюз
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Как меняется наш мир со скоростью 60 минут в час
сьогодні, 21:00 Как меняется наш мир со скоростью 60 минут в час
Павло Казарін 2
На чому підловив російських "іхтамнєтов" журналіст, аби довести їхню участь у війні на Донбасі
сьогодні, 18:00 На чому підловив російських "іхтамнєтов" журналіст, аби довести їхню участь у війні на Донбасі
Віталій Дейнега 779
Всесильний "Юра Єнакіївський" отримав ляпас у Верховному суді
сьогодні, 17:01 Всесильний "Юра Єнакіївський" отримав ляпас у Верховному суді
Блог Медіа 1820
Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
сьогодні, 15:01 Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
Ірина Овчар 579
Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
сьогодні, 14:00 Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
Дмитро Гнап 777
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук