Санкции против КНДР: США заблокировали резолюцию России в ООН

Соединенные Штаты заблокировали в ООН попытки России смягчить санкции против КНДР, обвинив Москву в несоблюдении санкционного режима, введенного ООН в прошлом году.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Отмечается, что Россия хотела отмены части ограничений в отношении банковской сферы Пхеньяна как элемент усилий по оказанию гуманитарной помощи.

Посол США в ООН Никки Хейли обвинила Россию в сокрытии попытки отменить санкции против Северной Кореи.

"То, чего они хотят, заключается в том, чтобы снять банковские ограничения... Они много говорят о том, как они обеспокоены гуманитарной ситуацией в Северной Корее, но правда всегда выходит в конце", – сказала она.

Напомним, в конце мая государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен ввести еще больше антироссийских санкций. В то же время он отметил, что Россия является "вызовом для стратегических интересов США".



8 ноября Соединенные Штаты впервые расширили санкции против России за ее агрессию в Украине. Под удар, в частности, попали три человека и девять предприятий из РФ.