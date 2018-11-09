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      Санкції проти КНДР: США заблокували резолюцію Росії в ООН

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      Ніккі Гейлі
      Ніккі Гейлі / budukursi.in.ua

      Сполучені Штати заблокували в ООН спробу Росії пом'якшити санкції проти КНДР, звинувативши Москву в недотриманні санкційного режиму, запровадженого ООН торік.

      Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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      Зазначається, що Росія хотіла скасування частини обмежень щодо банківської сфери Пхеньяна як елемент зусиль із надання гуманітарної допомоги.

      Посол США в ООН Ніккі Гейлі звинуватила Росію в приховуванні спроби скасувати санкції проти Північної Кореї.

      "Те, чого вони прагнуть, полягає в тому, щоб зняти банківські обмеження… Вони багато говорять про те, як вони стурбовані гуманітарною ситуацією в Північній Кореї, але правда завжди виходить наприкінці", – сказала вона.

      Нагадаємо, наприкінці травня державний секретар США Майк Помпео наголосив, що Вашингтон має намір ввести ще більше антиросійських санкцій. Водночас він зауважив, що Росія є "викликом для стратегічних інтересів США".

      8 листопада       Сполучені Штати вперше розширили санкції проти Росії через її агресію в Україні. Під удар, зокрема, потрапили три особи та дев’ять підприємств з РФ.

      Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Санкції КНДР ООН
      Джерело: 24 Канал
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