Санкции против России надо усилить: в МИД назвали причину
Международное сообщество должно ужесточить санкции против Российской Федерации после обнаружения Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ новых российских систем радиоэлектронной борьбы на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Twitter.
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Украина представит подтвержденные СММ ОБСЕ факты появления на Донбассе новейших российских систем радиоэлектронной борьбы международным партнерам на всех уровнях и площадках. Санкции против государства-агрессора должны быть усилены,
– подчеркнули в МИД.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что обнаружение этих систем свидетельствует о том, что Россия наращивает свою военную силу на Донбассе.
"Зафиксированные СММ ОБСЕ четыре новейшие и сложные системы радиоэлектронной борьбы, находящихся на вооружении ВС РФ, является свидетельством того, что РФ в очередной раз прибегает к эскалации", – добавили дипломаты.
Напомним, 12 августа наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили на оккупированном Донбассе десятки танков, артиллерийских систем, четыре новых комплекса радиоэлектронной борьбы российского производства и специальный комплекс для постановки препятствий беспилотным летательным аппаратам.