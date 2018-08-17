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Санкції проти Росії треба посилити: у МЗС назвали причину

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Україна просить світ посилити санкції проти Росії
Україна просить світ посилити санкції проти Росії / Фото з відкритих джерел

Міжнародна спільнота має посилити санкції проти Російської Федерації після виявлення Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ нових російських систем радіоелектронної боротьби на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України у Twitter.

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Україна представить підтверджені СММ ОБСЄ факти появи на Донбасі новітніх російських систем радіоелектронної боротьби міжнародним партнерам на всіх рівнях та майданчиках. Санкції проти держави-агресора мають бути посилені,
– наголосили у МЗС.

Окрім того, у відомстві підкреслили, що виявлення цих систем свідчить про те, що Росія нарощує свою військову силу на Донбасі.

"Зафіксовані СММ ОБСЄ чотири новітні та складні системи радіоелектронної боротьби, які перебувають на озброєнні ЗС РФ, є свідченням того, що РФ укотре вдається до ескалації", – додали дипломати.

Нагадаємо, 12 серпня спостерігачі СММ ОБСЄ виявили на окупованому Донбасі десятки танків, артилерійських систем, чотири нові комплекси радіоелектронної боротьби російського виробництва і спеціальний комплекс для постановки перешкод безпілотним літальним апаратам.

Теги: Новини України Новини політики Санкції Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі МЗС України
Джерело: 24 Канал
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