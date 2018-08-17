Санкції проти Росії треба посилити: у МЗС назвали причину

Міжнародна спільнота має посилити санкції проти Російської Федерації після виявлення Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ нових російських систем радіоелектронної боротьби на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України у Twitter.

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Україна представить підтверджені СММ ОБСЄ факти появи на Донбасі новітніх російських систем радіоелектронної боротьби міжнародним партнерам на всіх рівнях та майданчиках. Санкції проти держави-агресора мають бути посилені,

– наголосили у МЗС.

Окрім того, у відомстві підкреслили, що виявлення цих систем свідчить про те, що Росія нарощує свою військову силу на Донбасі.

"Зафіксовані СММ ОБСЄ чотири новітні та складні системи радіоелектронної боротьби, які перебувають на озброєнні ЗС РФ, є свідченням того, що РФ укотре вдається до ескалації", – додали дипломати.

As reported by @OSCE_SMM, 4 modern and sophisticated electronic warfare systems, which are in service of Russian Armed Forces, is another evidence that #Russia resorts to escalation. pic.twitter.com/8oMqspkbDt — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 16 августа 2018 г.

Нагадаємо, 12 серпня спостерігачі СММ ОБСЄ виявили на окупованому Донбасі десятки танків, артилерійських систем, чотири нові комплекси радіоелектронної боротьби російського виробництва і спеціальний комплекс для постановки перешкод безпілотним літальним апаратам.