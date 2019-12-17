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      Санкции США против "Северного потока-2": появилась реакция "Нафтогаза"

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      В "Нафтогазе" назвали санкции США против "Северного потока-2" настоящим праздником / ukrinform.ua

      Сенат США принял оборонный бюджет страны на 2020 год, который среди прочего предусматривает и санкции против газопровода в обход Украины – "Северного потока-2". В "Нафтогазе" уже успели поблагодарить партнеров за поддержку Украины.

      Сегодня просто праздник какой-то, еще одно хорошее сообщение из-за границы, отмечает "Нафтогаз".

      К слову: Сенат США одобрил санкции против "Северного потока-2": далее – Трамп

      Санкции вступят в силу после подписания президентом Трампом. Спасибо команде "Нафтогаза", которая над этим работает, и преданным друзьям в Украине и за ее пределами, которые поддерживают,
      – подчеркнули в компании.

      Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев подчеркнул, что подписание документа может состояться уже в течение нескольких дней. После этого компании, задействованные на строительстве "Северного потока-2", будут вынуждены свернуть работы в течение ближайшего времени или окажутся под санкциями США.

      "Спасибо нашим друзьям в Украине и за рубежом за поддержку на этом пути. Также спасибо команде, которая три года помогала этому событию произойти. Еще один важный шаг сделан. Работаем дальше", – заявил Коболев.

      Что такое "Северный поток-2"?
      Проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно у него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен был совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года), однако этого не произойдет.

      – Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро.
      – Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год.
      – Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG.
      – Основатель и владелец контрольного пакета акций Nord Stream 2 AG – российский монополист "Газпром".
      – Партнеры – французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости США Новости Украины Андрій Коболев Нафтогаз Санкции Северный поток-2
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