Санкций мало не бывает: Австралия и Япония нанесли еще один удар по России

Мир продолжает осуждать циничное вторжение России в Украину. Австралия и Япония ввели очередные санкции против страны-террористки и ее приспешников.

Также под австралийские санкции попал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, помогавший России. Все цивилизованные страны хотят заставить страну-агрессора вывести ее оккупационные войска из Украины.

Заметьте Сидеть за столом с Путиным – это слишком, – премьер Австралии не хочет видеть Россию в G20

Австралия ввела санкции против Лукашенко и российских пропагандистов

Из-за войны в Украине Федеральное правительство Австралии ввело санкции против Лукашенко, членов его семьи и еще 22 российских пропагандистов. Самопровозглашенного президента Беларуси добавили в этот список за стратегическую поддержку России и ее военных во время вероломного военного вторжения в Украину.

Мы также вводим санкции против его сына Виктора Лукашенко, ранее занимавшего высокие должности нацбезопасности в белорусском правительстве, и его жены Галины Лукашенко, первой леди Беларуси,

– заявила министр иностранных дел Марис Пейн.

По ее словам, эти шаги – логическое продолжение усилий Австралии, направленных на то, чтобы Россия и поддерживающие ее незаконное и неспровоцированное вторжение в демократическую Украину заплатили высокую цену.

В прошлом месяце Австралия ввела санкции против президента России Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Шойгу. На этот раз в список подсанкционных лиц попали еще 22 россиянина, которых называют "пропагандистами и оперативниками по дезинформации". Среди них главные редакторы Russia Today, Фонда стратегической культуры, InfoRos и NewsFront.

"Сейчас Австралия санкционировала в общей сложности 32 прокремлевских пропагандиста, изображающих стратегическую важность дезинформации в попытках России легитимизировать неспровоцированное и незаконное вторжение Путина в Украину", – добавила Пейн.

Кроме этого, на прошлой неделе правительство также ввело санкции против 2 российских олигархов, имеющих бизнес-интересы в Австралии. Министр отметила, что дополнительные санкции продолжат вводить против тех россиян, которые несут ответственность за вторжение или обладают рычагами влияния.

К теме Молотом ударили по российской экономике и делают жизнь россиян невыносимой, – Кулеба о санкциях

Япония расширила санкции против страны-террористки

По информации Reuters, Япония заморозит активы еще 25 россиян и запретит экспорт для 81 организации страны-агрессора. Премьер-министр Фумио Кисида 24 марта заявил, что Япония продолжит действовать, чтобы лишить Россию статуса наибольшего содействия в торговле и не допустить ее уклонения от финансовых санкций с помощью цифровых активов.

В заявлении посла США в Японии Рама Эмануэля говорится, что Соединенные Штаты одобряют такое решение.

"Из того, что президент Байден и премьер-министр Кисида присоединились к другим лидерам G7 в Брюсселе, видно, что жестокое нападение Путина на Украину повлияло не только на Европу, но и вызвало общую глобальную демонстрацию поддержки демократических ценностей и принципов против автократической агрессии ", – заметил посол.

Эмануэль добавил, что Россию продолжат изолировать от экономик США и Японии и будут усиливать давление на Путина, других соучастников этой неоправданной войны и тех, кто продолжает поддерживать жестокий режим президента страны-террористки.

Польша и страны Балтии призвали запретить автоперевозки грузов из России и Беларуси