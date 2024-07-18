Изменения точно будут: чего ждать от санкционной политики Трампа в отношении России

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заговорил об ослаблении или отмене санкций против России для прекращения войны в Украине.

В эфире 24 Канала политолог Тарас Загородний сказал, как трактовать это заявление и, можно ли из него сделать вывод, какой будет политика Трампа в отношении России, в случае возвращения в Белый дом.

Читайте также Известная российская компания бежит из США после того, как санкции запретили ее продукцию

Какой может быть политика Трампа

Вокруг Трампа очень много мифов. Неизвестно, чего он будет требовать в обмен на отмену или ослабление санкций.

По мнению политолога, кандидат в президенты США может снять все ограничения на нефтегазовый сектор Соединенных Штатов Америки, который наложил Джо Байден, из-за чего США фактически поддерживают закупку нефти и газа в России и в Иране.

Трамп также может снять ограничения на строительство LNG-терминалов, на добычу газа и нефти, введет в действие нефтепровод Keystone, который заблокировал Байден, когда пришел к власти.

Вследствие этого предложений нефти на мировом рынке будет очень много. Из-за этого у россиян возникнут проблемы с ее сбытом. Трамп будет рвать экономику Китая,

– отметил Загородний.

По его словам, это он начал делать во время своей каденции, когда были введены огромные пошлины, в частности на китайские товары, часть которых, кстати, отменил Байден. Поэтому финансовая база России и Китая будет уменьшаться.

Я думаю, что существенно в отношениях между США и Украиной ничего не изменится, в частности по военной помощи. Впрочем, экономическая база России и Китая, которая позволяет им вести войну, будет подтачиваться,

– сказал политолог.

Почему россияне нервничают из-за потенциального возвращения Трампа

После одного из последних интервью, которое дал Трамп, россияне начали рассказывать о проблемах в отношениях с экс-президентом США. В частности, Трамп дал приказ ударить по вагнеровцам в Сирии, одновременно Барак Обама вместе с Байденом фактически простили россиянам применение химического оружия.

Кроме того, он дал приказ уничтожить генерала Касема Сулеймани в Иране. Например, нынешняя администрация Байдена игнорирует тот факт, откуда у хуситов появилось оружие и многое другое.

"Я думаю, что россияне очень переживают по поводу Трампа, потому что там могут быть такие варианты, что им очень не понравится", – добавил Загородний.