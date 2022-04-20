Санкционный пакет должен стать болезненным для военной машины России: главное из обращения Зеленского

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в 56-й день противостояния агрессору. Глава государства рассказал о приезде главы Евросовета Шарля Мишеля и разработке нового пакета санкций.

О самом главном, что сказал президент, информирует 24 канала. Зеленский отметил, что Шарль Мишель – большой друг Украины и каждого украинца.

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Планы России были бессмысленными.

Каждый такой визит только подчеркивает, как бессмысленны были планы России по захвату нашего государства. Три дня? Пять дней? Сколько оккупанты планировали, чтобы взять Украину под свой контроль? Уже 56 дней мы встречаем наших гостей в нашей столице.

Главной темой переговоров была поддержка и обеспечение функционирования всех государственных структур. С Мишелем обсудили конкретные шаги ЕС в помощь официальному Киеву. Речь идет об оборонных, финансовых и санкционных аспектах.

Сейчас Украина может развить максимальную скорость по пути в ЕС

Также с председателем Евросовета обсудили пути Украины в ЕС. Зеленский заметил: сейчас Украина может развить в этом максимальную скорость.

Мы уже доказали, что украинские государственные и общественные институции достаточно эффективны, чтобы выдержать даже испытание войной. Мы уже делаем для защиты свободы на Европейском континенте столько, сколько другим народам не приходилось делать,

– объяснил Зеленский.

Также с Шарлем Мишелем в Киеве обсудили пути восстановления Украины после войны. Речь и об угрозе продовольственного кризиса. Главное – восстановить экспортные возможности Украины и заблокировать возможность России шантажировать Европу энергоресурсами.

Шарль Мишель побывал вместе со своей командой в уничтоженной Бородянке. Он заключил: не может быть мира без справедливости. Поэтому нужно сделать все, чтобы привлечь виновных в военных преступлениях к ответственности. Современные технологии позволят выявить каждого.

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Шестой пакет санкций должен быть болезненным для России

Зеленский подчеркнул, что был опубликован план по ужесточению санкций против России. Этот план разработала украинская и международная группа экспертов, которая работает под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола.

Когда будут имплементированы все ключевые направления, указанные в этом плане, Россия потеряет возможность финансировать военную машину. В частности, план предусматривает ограничения для энергосектора России, банковского сектора, экспортно-импортных операций, транспорта. Среди ближайших шагов должно быть нефтяное эмбарго и полное ограничение поставок нефтепродуктов из России.

– уточнил президент.

Зеленский настаивает, что Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма. Тогда, соответственно, российские вооруженные силы должны быть признаны террористической организацией.

В Киеве возобновляют работу диппредставительства

Тем временем в ЕС идет подготовка шестого санкционного пакета. Его, заметил президент, нужно сделать по-настоящему болезненным для российской военной машины.

Важно, что в Киеве возобновили работу представительство Евросоюза и посольства дружественных государств. Это один из сигналов, которые нужны, чтобы сказать России, что нет альтернативы миру. Нет альтернативы прекращению войны и гарантированию полной безопасности для Украины,

– сказал Зеленский.

Президент отметил, что чем больше дипломатических представительств вернется, тем мощнее будет этот сигнал. В разном формате в Киеве уже работают 18 иностранных представительств.

Тем временем Генсек ООН попросил встречи с президентами России и Украины

В Украине уволены уже 934 населенных пункта

По словам Владимира Зеленского, в Украине от оккупантов уже освобождены 934 населенных пункта. Местное самоуправление заработало в 431 общине, гуманитарные штабы – в 361. Однако остается много угроз: это мины и растяжки, которые установили оккупанты, и не разорвавшиеся снаряды. Президент призвал возвращающихся домой граждан быть очень внимательными.

Ситуация на Востоке – максимально жесткая

Ситуация на Востоке и на юге нашей страны остается максимально жесткой. Оккупанты не оставляют попыток путем нового масштабного наступления одержать хоть какую-то победу для себя. Хотя бы что-то, что они смогут "скормить" своим пропагандистам,

– добавил глава государства.

Зеленский поблагодарил украинских защитников и защитниц, а также все населенные пункты, сопротивляющиеся захватчикам.

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Глава государства отметил наградами более 200 защитников

По словам президента, западные партнеры стали лучше понимать потребности Украины в оружии.

Президент сообщил, что подписал указ о награждении украинских защитников. Государственными наградами отмечены 203 военнослужащих ВСУ, из них 49 – посмертно. 5 защитникам Украины присвоено звание Героя Украины посмертно.

Смотрите обращение президента Зеленского: