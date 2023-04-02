В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, если не учитывать смерть Владлена Татарского, ранения получили 25 человек. И среди них есть прокремлевские пропагандисты. Об этом пишут российские СМИ.
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Пропагандистов травмировали осколками
В результате взрыва в кафе пострадала петербургская пропагандистка Татьяна Любина и ее друг Сергей Чаулин – он координатор движения "Бессмертный полк" в Таллинне. Однако из Эстонии он был депортирован в феврале 2023 года.
Предварительно обоих пропагандистов ранили осколками, сейчас они находятся в больнице.
Главное об инциденте
- 2 апреля в кафе Стрит-бар, где проходил "творческий вечер" российского пропагандиста Владлена Татарского, произошел взрыв. Известно о 1 погибшем и 25 раненых. 19 из них госпитализированы, 6 человек в тяжелом состоянии.
- В связи с происходящим в кафе на Васильевском острове привлекли все экстренные и специальные службы города. По факту Татарского убийства возбудили уголовное дело по статье 105 УК России.
- По одной из самых популярных версий, взрывчатка будто бы пронесла девушка в статуэтке, которую она подарила Владлену Татарскому. Ее сейчас разыскивают.
- К слову, раньше кафе принадлежало Евгению Пригожину. Каждые выходные там собирается пропагандистский клуб "Кибер Z фронт".
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким намекнул, что обычно, когда происходит теракт в России, это дело рук спецслужб России. Интересно, что очевидец произошедшего рассказывает, что между Татарским и девушкой, которая могла принести взрывчатку, очевидно, была связь. Сначала ее с этой взрывчаткой не пропустили, потому что "там может быть взрывчатка". Но потом сам Татарский попросил ее принести. Также русские источники пишут, что на этой встрече мог быть Пригожин.
- Между тем, россияне в истерике и уже обвиняют в этом Украину. Они призывают бить по большим украинским городам. Также граждане страны-террориста напуганы, ведь они не понимают, как такое могло произойти, что пропагандиста взорвали в центре Санкт-Петербурга.