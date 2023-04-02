Внаслідок вибуху у кафе в Санкт-Петербурзі, якщо не враховувати смерть Владлена Татарського, поранень зазнали 25 людей. І серед них є прокремлівські пропагандисти. Про це пишуть російські ЗМІ.
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Пропагандистів травмували осколками
Внаслідок вибуху в кафе постраждала петербурзька пропагандистка Тетяна Любіна та її друг Сергій Чаулін – він координатор руху "Безсмертний полк" у Таллінні. Проте, з Естонії його депортували у лютому 2023 року.
Попередньо обидвох пропагандистів поранило осколками, зараз вони перебувають у лікарні.
Головне про інцидент у Петербурзі
- 2 квітня у кафе Стріт-бар, де проходив "творчий вечір" російського пропагандиста Владлена Татарського, стався вибух. Відомо про 1 загиблого та 25 поранених. 19 з них госпіталізовані, 6 осіб у важкому стані.
- У зв'язку з подією в кафе на Василівському острові залучили всі екстрені та спеціальні служби міста. За фактом вбивства Татарського порушили кримінальну справу за статтею 105 КК Росії.
- За однією з найпопулярніших версій, вибухівку буцімто пронесла дівчина у статуетці, яку вона подарувала Владлену Татарському. Її наразі розшукують.
- До слова, раніше кафе належало Євгену Пригожину. Кожні вихідні там збирається пропагандистський клуб "Кібер Z фронт".
- Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім натякнув, що зазвичай, коли відбувається теракт у Росії, то це справа рук спецслужб Росії. Цікаво, що очевидець події розповідає, що між Татарським та дівчиною, яка могла принести вибухівку, вочевидь, був зв'язок. Спершу її з цієї вибухівкою не пропустили, тому що "там може бути вибухівка". Проте потім сам Татарський попросив її принести. Також російські джерела пишуть, що на цій зустрічі міг бути Пригожин.
- Тим часом росіяни в істериці й вже звинувачують в цьому Україну. Вони закликають бити по великих українських містах. Також громадяни країни-терористки перелякані, адже вони не розуміють, як таке могло статися, що пропагандиста підірвали у центрі Санкт-Петербурга.