Санкт-Петербург закрыл небо из-за "объекта": россияне подняли истребители

В российском Санкт-Петербурге 28 февраля ввели план "Ковер" из-за неизвестного объекта в воздухе. Закрыли местный аэропорт Пулково.

Воздушное пространство рядом с Санкт-Петербургом – пустое. Российские СМИ пишут, что над городом подняли истребители, сообщает 24 Канал.

Читайте также Решающий для воздушных операций России: разведка Британии о поражении самолета А-50

Опоздание рейсов до 12 часов

Городские власти официально сообщили, что аэропорт "Пулково" временно не принимает и не отправляет самолеты. Причины не уточняются.

Однако впоследствии чиновники объявили о задержке рейсов до 12 часов. Аэропорт при этом якобы работает штатно.

Аэропорт не принимает самолеты / Скриншот по российским ресурсам

Самолеты развернули

Все рейсы, проходящие через воздушное пространство Петербурга, развернули назад. Самолеты, летящие из Москии, совершают круги или возвращаются назад. Пассажирам причины задержки не объясняют.

В сети пишут, что не только над Санкт-Петербургом, но и Ленинградской областью закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства. Гражданские самолеты перевели в зону ожидания.

Обратите внимание! В России план "Ковёр" вводят при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве непознанных объектов.

Утверждают, что неизвестный летающий объект был замечен в 160 – 200 километрах от Петербурга.



Самолеты кружат возле Петербурга / Скриншот

Раньше было похоже

В феврале в Ленинградской области уже вводили подобный сигнал. Воздушное пространство закрыли над городом Лодейное поле.

Пропагандисты уже успели связать закрытие неба с "массовой атакой беспилотников". Они утверждают, что ночью атаковали Белгород и нефтебазу "Роснефти" в Туапсе.

Воздушная тревога в России

Утро в России 28 февраля оказалось беспокойным. В частности, хакеры "объявили воздушную тревогу" на российских радиостанциях и ТВ. Сообщалось об угрозе удара. Тревогу услышали жители Белгородской и Московской областей.

Так же было и утром 22 февраля. Эфир ряда радиостанций страны-агрессоры прервало важное извещение, где предупреждали об угрозе ракетного удара и призывали переходить к укрытию. "Воздушную тревогу" объявляли в эфирах Relax FM, Юмор FM, Comedy radio и Авторадио.