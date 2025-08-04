В сети распространили записи с видеокамер в одном из подъездов российского города Санкт-Петербург. На них видно, как женщина оставляет свои испражнения прямо на полу.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Что показывают записи видеокамер?

Местные телеграмм-каналы сообщили о женщине, которая, мол, оставляет свои испражнения прямо на полу в разных подъездах. Зачем она это делает – неизвестно.

В одном случае она даже вытерлась чьим-то письмом из почтового ящика – и спокойно ушла, будто ничего не произошло. Момент попал на видео.

Запись с видеокамер в подъезде Санкт-Петербурга: смотрите видео

На видеозаписи видно, что это произошло в четверг, 31 июля. В телеграмм-каналах утверждают, что это неоднократный случай.

К слову, в Санкт-Петербурге 27 июля должен был состояться военно-морской парад, но его отменили. Представитель Путина Дмитрий Песков объяснил это "общей ситуацией и соображениями безопасности". Накануне Ленинградская область подверглась масштабной воздушной атаке.