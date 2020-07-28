В Санкт-Петербурге столкнулись два грузовых поезда: видео
В России столкнулись и сошли с рельсов два товарных поезда. Инцидент произошел во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 28 июля.
Предварительно, никто не пострадал, сообщает "Известия".
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Известно, что авария произошла между грузовыми поездами №3812 и №1255 с электровозами. После столкновения два электровоза и один пустой полувагон сошли с рельсов.
На видео видно, что поезда лежат на сломанных от столкновения рельсам. Сейчас на месте есть только работники железной дороги.
СМИ сообщают, что движение других поездов возобновили через резервные маршруты.
В Санкт-Петербурге столкнулись два грузовых поезда: видео