В России столкнулись и сошли с рельсов два товарных поезда. Инцидент произошел во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 28 июля.

Предварительно, никто не пострадал, сообщает "Известия".

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Известно, что авария произошла между грузовыми поездами №3812 и №1255 с электровозами. После столкновения два электровоза и один пустой полувагон сошли с рельсов.

На видео видно, что поезда лежат на сломанных от столкновения рельсам. Сейчас на месте есть только работники железной дороги.

СМИ сообщают, что движение других поездов возобновили через резервные маршруты.

Ранее в Липецкой области России рейсовый автобус из Украины столкнулся с "Газелью". В результате столкновения он перевернулся и загорелся. Из-за аварии пострадали пять человек. Фото и видео – здесь.

В Санкт-Петербурге столкнулись два грузовых поезда: видео