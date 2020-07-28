У Санкт-Петербурзі зіткнулися два вантажні потяги: відео
У Росії зіткнулися і зійшли з рейок два товарні потяги. Інцидент трапився у Фрунзенському районі Санкт-Петербурга 28 липня.
Попередньо, ніхто не постраждав, повідомляє "Известия".
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Відомо, що аварія трапилася між вантажними потягами №3812 і №1255 з електровозами. Після зіткнення два електровоза і один порожній напіввагон зійшли з рейок.
На відео видно, що поїзди лежать на зламаних від зіткнення рейках. Наразі на місці є лише працівники залізниці.
ЗМІ повідомляють, що рух інших потягів відновили через резервні маршрути.
У Санкт-Петербурзі зіткнулися два вантажні потяги: відео