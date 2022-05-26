В Украину с визитом приехала Санна Марин: что известно о самом молодом премьере Финляндии
Глава правительства Финляндии Санна Марин 26 мая приехала в Киев. Это ее первый визит в Украину. После столицы политика отправилась в Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть последствия российской агрессии.
Санни Марин всего 36 лет. Она стала самой молодой из всех предыдущих глав финского правительства. Что известно о премьер-министре – читайте дальше.
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Детство в однополой семье
Будущая премьер родилась в очень бедной семье. Ее отец страдал алкоголизмом, поэтому семья с дочерью бродила по арендованным квартирам спальных районов столицы Финляндии.
Впоследствии родители развелись. Дальше Марин воспитывалась в однополой семье с двумя матерями. Поэтому тема ЛГБТ занимает особенное место в ее политике. Сама Марин отмечает, что права человека или равенство людей всегда были основой его нравственной концепции.
Санна Марин на ЛГБТ-прайде / Фото с ее инстаграммы
В политике с 21 года
В политику Марин пришла в 21 год. Она стала членом молодежной организации Социал-демократической партии. Когда женщина училась на магистратуре Университета Тампере в 2012 году, ее избрали главой городского совета Тампере.
Уже в 2014 году Санна Марин стала вторым заместителем главы Социал-демократической партии. На выборах 2015 прошла в парламент. Ее поддержали около 11 тысяч человек.
Самая молодая премьер Финляндии / Фото из инстаграммы Санны Марин
В 34 стала самой молодой премьером
Бывший премьер-министр страны Антти Ринне в 2019 году подал в отставку. Преемницей стала Санна Марин, за кандидатуру которой проголосовало большинство руководства социал-демократов — 32 партийца.
Заметим, что до этого в Финляндии женщины занимали должность премьер-министра страны дважды, а мужчины – 43. К слову Сан Марин входила в сотню самых влиятельных людей по версии журнала Time.
Санна Марин у сотни самых влиятельных людей по версии Time
Марин замужем и имеет дочь
Санна Марин вышла замуж за Маркуса Райкконена в 2020 году. До этого пара была вместе 16 лет. В 2018 году у них родилась дочь Эмма. Когда Марин стала премьером, мужчина ушел в декретный отпуск.
Политикиня делится трогательными фотографиями своей семьи в соцсетях.
Санна Марин с мужем / Фото с инстаграммы премьера
Дочь премьера / Фото из инстаграммы Санны Марин
Визит в Украину
В Украине Санна Марин встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства подчеркнул, что нам очень ценна военная помощь со стороны Финляндии. Кроме оружия важно единство в отношении санкционной политики против России и поддержка европейской интеграции нашей страны.
Зеленский поблагодарил Марина за поддержку и визит в Киев.
После этого глава финского правительства посетила Ирпень , пострадавший от российских военных во время оккупации. Марин встретилась с секретаршей Ирпенского городского совета Анжелой Макеевой. Обсуждали восстановление города.
Санна Марин в Ирпене / Фото Ирпенского городского совета.
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