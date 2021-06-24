САП обратилась в Интерпол для объявления Дубилета в международный розыск

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила официальный запрос в Интерпол. В нем просит объявить бывшего главу "Приватбанка" Александра Дубилета в международный розыск.
Об обращении САП в Интерпол изданию рассказал исполняющий обязанности руководителя ведомства Максим Грищук.
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Дубилета просят объявить в международный розыск
По его словам, Специализированная антикоррупционная комиссия направила в Интерпол запрос, в котором просит объявить экс-главу "Приватбанка" Александра Дубилета в международный розыск.
В то же время дату обращения Грищук не назвал, сославшись на тайну следствия.
Дело Дубилета: что о нем известно
- В декабре 2016 года, за день до признания "Приватбанка" неплатежеспособным, топ-чиновники выплатили в пользу связанной с банком компании более 136,89 миллиона гривен банка. Сделали это на основании ложных документов.
- Дело касается страховой компании "Ингосстрах". Среди подозреваемых, кроме Дубилета, фигурирует бывший первый заместитель председателя Владимир Яценко и Елена Бычихина, экс-руководитель одного из подразделений "Приватбанка", которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании.
- В марте 2021 года по делу "Приватбанка" объявили еще 3 подозрения по другому эпизоду, который касается растраты 8,2 миллиарда гривен. Среди фигурантов – Дубилет, экс-заместитель председателя правления, руководитель казначейства Людмила Шмальченко, а также бывшая начальница одного из департаментов Надежда Конопкина.
- В конце марта Дубилета объявили в розыск. Впоследствии он сообщил, что находится в Израиле, от следствия не скрывается, однако в Украину вернуться не может.
- В июне Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал экс-главу правления банка.