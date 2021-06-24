САП обратилась в Интерпол для объявления Дубилета в международный розыск

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила официальный запрос в Интерпол. В нем просит объявить бывшего главу "Приватбанка" Александра Дубилета в международный розыск.

Об обращении САП в Интерпол изданию рассказал исполняющий обязанности руководителя ведомства Максим Грищук.

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Дубилета просят объявить в международный розыск

По его словам, Специализированная антикоррупционная комиссия направила в Интерпол запрос, в котором просит объявить экс-главу "Приватбанка" Александра Дубилета в международный розыск.

В то же время дату обращения Грищук не назвал, сославшись на тайну следствия.

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