Про звернення САП до Інтерполу виданню розповів виконувач обов'язків керівника відомства Максим Грищук.

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Дубілета просять оголосити в міжнародний розшук

За його словами, Спеціалізована антикорупційна комісія надіслала Інтерполу запит, в якому просить оголосити ексголову "Приватбанку" Олександра Дубілета в міжнародний розшук.

Водночас дату звернення Грищук не назвав, пославшись на таємницю слідства.

Справа Дубілета: що про неї відомо