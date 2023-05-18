На собранные деньги уже приобрели сотни современных беспилотников для ВСУ и ГУР и партии БМП-2 для бригад Гвардии наступления. В антикоррупционной прокуратуре заявляют, что их детективы и прокуроры прилагают все усилия, чтобы деньги по коррупционным схемам пошли на противодействие агрессору.

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Как прокуратура собирает деньги на дроны

Ради сбора денег для нужд ВСУ Специализированная антикоррупционная прокуратура и Министерство цифровой трансформации подписали меморандум. Все деньги, которые прокуратура получает от обвиняемых в коррупционных преступлениях, она направляет на счет "UNITED24". В САП сообщили, что вклад, который им удалось внести, сейчас самый большой за 2023 год.

Война не только не остановила борьбу с топ-коррупцией, но и добавила мотивации нашей работе. Наши приоритеты – привлечение виновных в коррупции к ответственности и содействие Вооруженным Силам Украины,

– сообщил руководитель САП Александр Клименко.

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации, сообщил, что развитие современных украинских БПЛА в настоящее время является приоритетом для министерства, ведь именно эти беспилотники спасают жизнь украинских героев.

"Мы заключаем государственные контракты с десятками производителей по новым выгодным бизнесу условиям, поддерживаем финансовое становление новичков на рынке. Устранили немало бюрократических и налоговых барьеров. Проводим хакатоны и реб-тесты. Запустили defence-tech кластер Brave1. Этот год точно станет прорывным для отечественного рынка", – рассказал Федоров.

За все время полномасштабного вторжения благодаря работе САП, НАБУ и ВАКС удалось уже собрать более 1,7 миллиарда гривен.

Как украинцы собирают деньги на ВСУ