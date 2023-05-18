На зібрані гроші вже придбали сотні сучасних безпілотників для ЗСУ та ГУР і партію БМП-2 для бригад Гвардії наступу. В антикорупційній прокуратурі заявляють, що їхні детективи та прокурори докладають усіх зусиль, аби гроші з корупційних схем пішли на протидію агресору.

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Як прокуратура збирає гроші на дрони

Заради збору грошей для потреб ЗСУ Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Міністерство цифрової трансформації підписали меморандум. Усі гроші, що прокуратура отримує від обвинувачених у корупційних злочинах, вона спрямовує на рахунок "UNITED24". У САП повідомили, що внесок, який їм вдалося зробити, наразі найбільший за 2023 рік.

Війна не лише не зупинила боротьбу з топкорупцією, але і додала мотивації нашій роботі. Наші пріоритети – притягнення винних у корупції до відповідальності та сприяння Збройним Силам України,

– повідомив керівник САП Олександр Клименко.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, повідомив, що розвиток сучасних українських БПЛА наразі – пріоритет для міністерства, адже саме ці безпілотники рятують життя українських героїв.

"Ми укладаємо державні контракти з десятками виробників за новими вигідними бізнесу умовами, підтримуємо фінансово становлення новачків на ринку. Усунули чимало бюрократичних та податкових бар’єрів. Проводимо хакатони та реб-тести. Запустили defence-tech кластер Brave1. Цей рік точно стане проривним для вітчизняного ринку", – розповів Федоров.

За весь час повномасштабного вторгнення завдяки роботі САП, НАБУ та ВАКС загалом вдалося вже зібрати понад 1,7 мільярда гривень.

Як українці збирають гроші на ЗСУ