САП передала в полицию дело о "футбольных полях Павелко", – СМИ

Уголовное производство по хищению средств, которые выделили на строительство футбольных полей с искусственным покрытием, передали из НАБУ в Нацполицию.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины, отвечая на запрос представителей СМИ, сообщили, что запустить процедуру, поскольку по делу якобы отсутствуют подследственные им субъекты.

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НАБУ осуществляла досудебное расследование по указанному уголовному производству. По состоянию на дату поступления обращение указанное уголовное производство передано по подследственности в Национальную полицию Украины,

– отметили в ведомстве.

Журналист издания Олег Новиков написал, что инициировали передачу дела сами детективы, но законодательно самостоятельно они этого не могли сделать и поэтому все выполнил прокурор САП.

Дело о "футбольных полях Павелко"

НАБУ открыло дело о возможных злоупотреблениях на строительстве футбольных полей с искусственным покрытием. По данным СМИ, по этому делу фигурирует бывший президент УАФ Андрей Павелко.

Ранее журналисты программы "Схемы" установили, что ФФУ вывела через оффшор в ОАЭ 1 миллион долларов. По этому же делу проводились обыски в помещениях Федерации футбола Украины.

В то же время, журналисты-расследователи Bihus.info сообщали, что Минразвития прописало в требования для закупки искусственной травы нормы, под которые в Украине подходит только ООО "ФФУ Продакшн".

Указанный завод по изготовлению искусственных полей был построен за 8 миллионов евро от УЕФА.

Речь идет о выделении государственных средств на реализацию строительства в Украине ряда футбольных полей с искусственным покрытием. За эти средства создали завод ФФУ продакшн, владельцем которого является Федерация футбола Украины (ныне Украинская ассоциация футбола).