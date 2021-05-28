САП составил иск на нардепа Волынца: может остаться без квартиры

Антикоррупционные прокуроры подали в НАБУ иск касательно нардепа от "Батькивщины" Михаила Волынца. Он не задекларировал средства, которых ему не хватало на покупку квартиры.
По мнению прокуратуры, депутат в декларации 2020 года не указал источник происхождения 3 миллионов гривен. Именно этой суммы не хватало на покупку квартиры в Киеве стоимостью более 7 миллионов гривен.
Смотрите еще 3,5 миллиона долларов за должность главы ОГА: в Украине разоблачили масштабную преступную схему
В антикоррупционной прокуратуре утверждают, что если нардеп не докажет законность происхождения средств на квартиру, то жилье могут взыскать в пользу государства.
Квартира Волынца за более чем 7 миллионов гривен
Как выяснили журналисты "Схем", в июне 2020 года Михаил Волынец продал свою двухкомнатную квартиру в Киеве на Подоле за миллионы гривен. И сразу приобрел новое, значительно дороже, жилье.
Сам депутат пояснил журналистам, что деньгами на покупку квартиры ему помогла "женщина, с которой он проживает". Ее он не упоминает в декларации, поскольку считает "необязательным".
При этом специалисты в сфере противодействия коррупции утверждают, что депутат должен задекларировать гражданскую жену и ее активы, если ведет с ней общий быт.
Предыдущий иск от САП касательно Кивы
- На прошлой неделе САП подал похожий иск против нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.
- Из него хотят взыскать более миллиона гривен за его легендарную жомовую яму.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура установила, что Илья Кива не являлся собственником жомовой ямы и не имел прав на владение ею.
- Однако он пользовался и распоряжался этим имуществом и передал его в аренду предприятию с признаками фиктивности.