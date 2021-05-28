САП составил иск на нардепа Волынца: может остаться без квартиры

Антикоррупционные прокуроры подали в НАБУ иск касательно нардепа от "Батькивщины" Михаила Волынца. Он не задекларировал средства, которых ему не хватало на покупку квартиры.

По мнению прокуратуры, депутат в декларации 2020 года не указал источник происхождения 3 миллионов гривен. Именно этой суммы не хватало на покупку квартиры в Киеве стоимостью более 7 миллионов гривен.

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В антикоррупционной прокуратуре утверждают, что если нардеп не докажет законность происхождения средств на квартиру, то жилье могут взыскать в пользу государства.

Квартира Волынца за более чем 7 миллионов гривен

Как выяснили журналисты "Схем", в июне 2020 года Михаил Волынец продал свою двухкомнатную квартиру в Киеве на Подоле за миллионы гривен. И сразу приобрел новое, значительно дороже, жилье.

Сам депутат пояснил журналистам, что деньгами на покупку квартиры ему помогла "женщина, с которой он проживает". Ее он не упоминает в декларации, поскольку считает "необязательным".

При этом специалисты в сфере противодействия коррупции утверждают, что депутат должен задекларировать гражданскую жену и ее активы, если ведет с ней общий быт.

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