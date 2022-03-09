Саперы обезвреживают снаряд от "Урагана" на Харьковщине

В Харьковской области обнаружили снаряд от реактивной системы залпового огня "Ураган". На месте происшествия работают саперы.

Опасный снаряд был обнаружен в поселке Бабаи. Он лежал в земле в лесополосе.

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Саперы части ГСЧС Украины работают,

– говорится в сообщении.

Заметим, террористы продолжают бомбить Харьков. 9 марта на рынке в поселке Жуковского погиб 16-летний молодой человек. Он попал под вражеский обстрел.



Снаряд из "Урагана" в Харьковской области

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